زوجت نجلها الوحيد لابنة ضرتها، وصدمة وفاة نجلها… ما لا تعرفه عن حياة زوزو نبيل

زوزو نبيل ، لديها القدرة التمثيلية الكبيرة التي جعلتها تتميز بها في السينما المصرية، وأثبتت بأن الممثل المتميز لا تقف أمامه أي أدوار فنية، ولا يلتزم بنوع من الأعمال معين، كما أن للفنانة القديرة “زوزو نبيل” القدرة الفائقة في تجسيد أدوار الأم المنحرفة، والعجوز، والزوجة القاسية جداً، والعديد من الأدوار المختلفة طوال مشوارها الفني منذ بدايتها حتى ما يقرب من خمسون عاماً، تعمل بالمجال الفني والتمثيل، كما أنها ظلت تمثل حتى قبل وفاتها وكانت ترفض تماماً فكرة الاعتزال حتى الموت، لذلك غضبت كثيراً عندما ذيع شائعة اعتزالها وذلك في عام 1989، لبلوغها في تلك الوقت الخامسة والسبعون عاماً، وجاء ردها على تلك الشائعة: (إذا اعتزلت التمثيل سوف أكبر عشر سنوات فمن المؤكد أنني أختار أن أصبح في الخامسة والستون بدلاً من الخامسة والسبعون.

يُذكر بأن “زوزو نبيل” اسم شهرتها التي عرفت به في السينما المصرية، ولكن اسمها الحقيقي هو “عزيزة إمام حسين”.

سبب زواج نجلها من ابنة ضرتها:

حيث تزوجت زوزو مرتين، وكان الزوج الأول لها من “سامي عاشور”، قد توفي في فترة قصيرة بعد الزواج، وأنجبت منه نجلها الوحيد “نبيل سامي عاشور”، بينما الزوج الثاني كان يعمل بمنصب وكيل للوزارة، وكانت زوزو الزوجة الثانية في حياته إلى جانب زوجته الأولى أم أولاده، فقد وافقت زوزو على العيش في منزل واحد مع ضرتها وزوجها وأولاده، وكانت علاقتها بضرتها علاقة بعيدة كل البعد عن الحقد والكراهية والغيرة.

كانت الفنانة زوزو تعامل ضرتها ألا وكأنها شقيقتها، وكانت تتباهى بها، لذلك قررت أن تزوج نجلها الوحيد من ابنة ضرتها، وتزوجوا بالفعل وأنجبوا ثلاثة أحفاد للفنانة.

وفاة نجل الفنانة “زوزو” الوحيد:

حيث توفى نجلها الوحيد “نبيل” في عام 1973، وكان تلك الخبر محزن جداً لها، حيث جاء سبب وفاته استشهاده في حرب السادس من أكتوبر المجيد.

يُذكر بأن وفاة الفنانة القديرة “زوزو نبيل” أبكى الكثير من الملايين بالوسط الفني وبالعالم العربي بأكمله، إلا أنها ظلت حتى الآن في أذهان الجماهير والشعب العربي والمصري بمكانتها كفنانة عظيمة، وحفاظها على احترامها لنفسها حتى آخر نفس لها، وتوفيت نتيجة إصابتها بسرطان في الرئة.

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