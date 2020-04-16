زوج ابنة فنان مشهور.. 10 معلومات عن الفنان الراحل أحمد دياب

بعد رحيل الفنان القدير أحمد دياب عن عالمنا مساء أمس الخميس عن عمر يناهز 75 عام، تاركاً وراءه تراثاً كبير من الأعمال التي قدمها على مدار مشواره الفني سواء في السينما أو الأعمال الدرامية، نرصد أهم المحطات في حياته الفنية والشخصية في السطور القليلة التالية.

ولد الفنان أحمد دياب عام 1945، وبدأ حياته الفنية في أدوار درامية صغيرة في مسلسلات أوبرا عايدة ، والرجل الآخر والعصيان، حيث برع في تجسيد دور رجل الأعمال والوزير والمحامي وتجسيد الطبقة الأرستقراطية في المجتمع.

استطاع على مدار تاريخه الفني المشاركة في أكثر من 140 عمل فني ما بين السينما والدراما التليفزيونية، وكان آخر أعمال شارك الفنان عادل إمام في مسلسل عفاريت عدلي علام، حيث جسد دور وزير الثقافة بإتقان، كما شارك في مسلسل “الجماعة ” وقدم شخصية حيدر باشا.

زواجه من ابنة الفنان رشدي أباظة

تزوج الفنان أحمد دياب من قسمت رشدي أباظة بنت الفنان الراحل رشدي أباظة، وقد تم عمل حفل زفاف كبير حضره مشاهير الفن وذكرت الصحف وقتها زواج نجلة الفنان رشدي أباظة من رجل أعمال وذلك قبل دخوله عالم الفن، وأنجب نجله أدهم ثم أنفصلا بعد فترة من الزواج لم يدوم طويلاً.

كان أخر الأفلام السينمائية التي شارك فيها فيلم “بوبوس” بطولة الزعيم عادل إمام وأشتهر دوره في هذا الفيلم بأفيه الفنان عادل إمام الشهير ” يا حبيبي يا هاشم “، ومن أهم الأعمال التي شارك فيها الفنان الراحل أحمد دياب ” اين قلبي، الزوجة الرابعة ، بوبوس، الجماعة، أنا شهيرة أنا الخائن، سوق الخضار، سكة الهلالي، هي ودافنشي، أستاذ ورئيس قسم، ونابليون والمحروسة، عفاريت عدلي علام والكثير من الأعمال الأخرى التي أمتع بها الجماهير على مدار تاريخه الفني رحم الله الفقيد وألهم أهله الصبر والسلوان.