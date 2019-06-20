زوج شيماء سيف يوضح حقيقة إصابتها بالسرطان

انتشر مؤخرا خبر عن أصابة الفنانة شيماء سيف بمرض السرطان وقد احدث هذا الخبر ضجة كبيرة وصدمة لمعجبين شيماء والتي عهدها الجميع أنها مصدر البهجة لجميع مشاهديها، حيث نشر الإعلامي نيشان برومو من البرنامج الذي يقوم بتقديمه “توأم روحي” ويتضمن البرومو اجابة شيماء سيف وأصابتها بمرض خطير .

وعقب عرض البرومو الدعائي الخاص ببرنامج “توأم روحي” نفى المنتج “محمد كارتر” أصابة زوجته الفنانة شيماء سيف بمرض السرطان وان هذا الخبر ليس له أساس من الصحة ، وقال كارتر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك “الخبر المنتشر بإصابة زوجتي بمرض ما، الذي عرض في برومو برنامج توأم روحي غير صحيح، أخدوا إجابة سؤال آخر وركبوها، وهي الحمد لله بخير”.

وأيضا قامت الفنانة “شيماء سيف” بنفي خبر أصابتها بمرض خطير عقب تداول البرومو الخاص ببرنامج “توأم روحي” وقالت شيماء على صفحتها الرسمية على موقع انستجرام من خلال خاصية القصص القصيرة “بخصوص برومو حلقتي في برنامج “تؤام روحي” يا جماعة خبر إصابتي بمرض ما غير صحيحة، أنا الحمد لله كويسة”.

وتابعت سيف “أنا الحمد لله كويسة برومو الحلقة أخذوا اجابة سؤال ركبوها على سؤال تاني وأتمني يكون بدون قصد من أسرة البرنامج”.

ومن الجدير بالذكر أن الفنانة شيماء سيف كان اخر أعمالها الفنية أنها شاركت في بطولة مسلسل “بدول الحدوتة3” مع الفنانة دنيا سمير غانم وبيومي فؤاد .