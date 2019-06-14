سبب إيقاف مسلسل جن الأردني بعد عرض الحلقة الأولى على نتفليكس

مسلسل جن الأردني هو ما أثار إزعاج الكثير من الأردنيين خلال اليوم بعد أن تم عرض حلقة واحدة منه فقط على تطبيق نتفليكس، وقد تم الإعلان عن إيقاف عرض مسلسل جن الأردني بشكل مفاجئ مما جعل الكثير يتساءلوا عن سبب ذلك الأمر، بل أن هذا المسلسل أصبح هو حديث الكثير من المشاهدين، وبالرغم من أن قصة مسلسل جن الأردني أثارت إعجاب الكثير، ولكن هناك مشكلات أخرى تتعلق بما يحويه المسلسل من مشاهد أثارت إزعاج الكثير من الأردنيين ممن شاهدوا الحلقة الأولى من مسلسل جن.

سبب إيقاف مسلسل جن الأردني

بشكل مفاجئ أصدر مدعى عام عمان قرار بوقف عرض مسلسل جن من إنتاج نتفليكس، وطلب اتخاذ جميع التدابير للازمة لمنع عرض أي حلقة أخرى من هذا المسلسل، وقد قالوا البيان الصادر أن السبب في إيقاف مسلسل جن الأردني هو أن المسلسل يحوي الكثير من المشاهد غير اللائقة التي لا تتفق أبدا مع طبيعة، وعادات، وتقاليد الشعب الأردني، وهذه المشاهد تسببت في إزعاج الكثير من المشاهدين، والذين قد اتفقوا بشدة مع قرار إيقاف مسلسل جن الأردني، وقالوا أن هذا المسلسل بالرغم من أن قصته رائعة، ولكن غير مقبول أبدا أن يتم إدخال مشاهدة فاسدة لا تناسب شباب الأردن.

رفض مسلسل جن

رفض الكثير من المشاهدين مشاهدة باقي حلقات مسلسل جن الأردني بالرغم من أنهم انتظروا كثيرا عرض الحلقة الأولى، ويقول في ذلك أحد المشاهدين أنه لم يستطيع استكمال الحلقة الأولى بسبب المشاهدة غير المناسبة تماما، والتي اعتبرها وسيلة لجعل المجتمع الأردني يتقبل فكرة دخول المشاهد الفاضحة في الأفلام، والمسلسلات، وهذا يتنافى بشدة مع طبيعة المجتمع الأردني، وقد أعلنت سلطة إقليم البترا أنها ستتخذ كل الإجراءات ضد المقصرين بسبب تصوير بعض المشاهد الفاضحة في هذه المناطق الأثرية التي تعتبر رمز للسياحة الأردنية.