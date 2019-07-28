في الآونة الأخيرة لاحظنا إختفاء الفنانة شيرين عبد الوهاب وعدم تواصلها مع جمهورها كما العادة، واكتفت فقط بنفي الشائعات التي تداولت عن مرضها، وقامت بنشر صورة عائلية خاصة تجمعها بزوجها المطرب حسام حبيب.

بعد إنتشار خبر مرضها وسفرها إلى لندن للعلاج برفقة زوجها حسام حبيب، قال البعض أنها حامل بطفلها وهذا ما ألزم شيرين وزوجها الصمت تجاهه، مما جعل والد حسام يُصرّح وينفي أي أخبار نُسبت إليهم عن هذا الأمر.

ومن خلالنا نكشف عن التفاصيل الخاصة باختفاء المطربة شيرين عبد الوهاب المفاجىء.

إجازة عائلية إجبارية

صرّح مصدر موثوق و مقرّب من الفنانة شيرين عبد الوهاب أنها حالياً تتواجد في الولايات المتحدة الأميركية مع ابنتيها من أجل قضاء إجازة سنوية عائلية، وليس في لندن كما تداول البعض، وأنها بصحة جيدة وأنه لا داعي لقلق جمهورها عليها أبداً.

وأضاف المصدر بأن شيرين معتادة أنها كل عام تقضي شهري يوليو وأغسطس برفقة إبنتيها في رحلة إجازة في أمريكا؛ وهو أمر ليس بجديد على شيرين وخاصة أن بناتها ينشغلان بدراستهم طوال العام؛ وهي تنشغل بحفلاتها، وهذا ما جعلها تخصص وقتاً لعائلتها وتعتذر عن أي عمل فني في هذه الفترة.

لماذا لم تشارك في حفلات مهرجان قرطاج؟

ومن جانب آخر، وبعد إعتذار شيرين عن المشاركة في حفلات “ليالي مهرجان قرطاج الدولي” ، علمنا أن السبب الرئيسي لعدم مشاركتها يعود إلى اختلاف في الآراء ووجهات النظر بين الفنانة شيرين وإدارة المهرجان لا أكثر، وأن شيرين إمتنعت عن المشاركة بعد عدم وصولها إلى حلّ مُرضٍ لجميع الأطراف.

هل ستشارك شيرين في برنامج “ذا فويس ” ؟

ورغم أن الكثير ردّد شائعات أن الفنانة شيرين ستتغيب عن المشاركة ضمن لجنة تحكيم موسم 2019 من برنامج “ذا فويس” بسبب حالتها الصحية وخبر حملها، لكن التصريحات والأخبار الرسمية أكّدت مشاركتها في البرنامج.