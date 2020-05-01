سلاف فواخرجي بعد مرور 20 عامًا لم تنس خلافها مع كاريس بشار

الفنانة السورية سلاف فواخرجي وخلال إطلالتها عبر برنامج “معكم بالبيت” المذاع بإذاعة نينار FM ، أكدت أنها لا يمكن أن تنسى ما تسببته لها مواطنتها الفنانة كاريس بشار من إساءة والتي مر عليها اكثر من 20 عامًا، وقالت فواخرجي: لن أسامح كاريس لأن خلافي معها انساني وليس تنافسي أو شخصي، وقد عادت علاقتي بزوجي جيدة ولاتعليق لي على أعمالها”، ويتضمن قولها إشارة منها على أن كاريس بشار هي سبب انفصالها عن زوجها وائل رمضان منذ سنوات.

خلاف سلاف فواخرجي وكاريس بشار

ما سر الخلاف؟

لم يُكشف سر الخلاف بين الفنانتين السوريتين حتى الآن ولم تفصح الفنانة سلاف عنه واكتفت بالقول : “لا تعليق ما بحب هذا ينسأل هالسؤال”، وأضافت أن “المشكلة إنسانية جارحة أفضّل عدم ذكرها، والمشكلة قديمة مش مستاهلة لأنه كبرنا”.

هذا الغموض في سر الخلاف اطلق العنان للتكهنات، فيعتقد البعض أن مسلسل ثلوج الصيف الذي تم عرضه عام 1999 ، وهو العمل الوحيد الذي جمعت فيه مشاهد مشتركة بين الفنانتين، ثم نشب خلاف بينهما ما زال مستمراً حتى اليوم.

وفي عمل آخر للمخرج حاتم علي في عام 2006 جمع الفنانتين في مشهد واحد من مقدمة مسلسل ندى الأيام، ولم يتبادلا فيه الحوار.

وعلى صعيد رواد مواقع التواصل الإجتماعي انقسم هؤلاء إلى فريقين، منهم من يؤيد سلاف ومن من تعاطف مع كاريس، وطالب متابعي وجمهور الفنانتين ، فواخرجي مسامحة مواطنتها والتغاضي عن تلك الإساءة التي مر عليها سنين طويلة وخاصة في هذا الشهر رمضان، شهر التسامح وتصالح المتخاصمين ، وقد حاول العديد تفسير سر الخلاف ، ولكن كل منهم اخذ يفسر بمحنى معين سواء على صعيد العمل أو على صعيد العلاقات الإنسانية كما قالت فواخرجي.