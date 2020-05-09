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سما المصري أمام المحكمة اليوم بتهمة التحريض على الفسق

بواسطة عبدالرحمن خالد
سما المصري قضية سما المصري

سما المصري تقف اليوم السبت أمام المحكمة الاقتصادية بالدائرة الأولى بتهمة التحريض على الفسق والفجور بعدما نشرت عدد من المقاطع المرئية على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الفترة الماضية، رأى فيها الجميع أنها تخدش الحياء ولا تصح أن تُنشر في ظل المعتقدات التي يسير بها المجتمع المصري.

وكانت سما المصري قد أثار جدلا واسعا في الشارع المصري وعبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعدما قامت بنشر صور وفيديوهات غير لائقة للذوق العام أو للمعايير التي يسير بها المجتمع المصري في الوقت الحالي وهو ما أدى إلى تقديم عدد من البلاغات فيها بتهمة التحريض على الفسق والفجور، وبالفعل وجهت إليها النيابة تلك التهمة خلال التحقيق معها.

الفنانة سما المصري
قضية سما المصري

اتهام سما المصري بالتحريض على الفسق والفجور بسبب فيديوهاتها

وبحسب تحقيقات النيابة العامة مع الفنانة سما المصري تم توجيه تهمة التحريض على الفسق والفجور، ونشر أفعال فاضحة لها بشكل علني ما يؤدي إلى إغراء الدعارة ولفت النظر إليها، وذلك بسبب الفيديوهات التي تنشرها من خلال حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من فترة إلى أخرى وهو ما لم يرق للبعض.

يذكر أن سما المصري قد اعتادت على نشر عدد من الصور والفيديوهات المثيرة لها على صفحاتها خلال الفترة الماضية وسبق أن تعرضت لعدد من القضايا المختلفة بسبب نفس الأزمة والمشكلة التي تمثل أمام المحكمة اليوم السبت بسببها.

عبدالرحمن خالد
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