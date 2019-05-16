سمية الخشاب | احمد سعد كاد أن يقتلني وتسبب في فقداني جزء من جسدي

يبدو أن حرب التصريحات بين الزوجين المنفصلين احمد سعد وسمية الخشاب لن ينتهي، فبعد أن شهد الوسط الفني وجمهور الفنانين الصور الرومانسية التي كانوا ينشرونها خلال فترة زواجهم الأولى والتي تُظهر مدى الحب بينهما، فوجئ الجميع بإعلان الفنان احمد سعد انفصاله عن الفنانة سمية الخشاب فجرا، لتتحول مشاهد الحب والرومانسية إلي حرب دروس من التصريحات وتبادل الاتهامات بينهما، كان آخرها من صرحت به الخشاب في لقائها مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج “شيخ الحارة” والذي فجرت من خلاله مجموعة من الاعترافات سوف نتعرض لها في السطور التالية.

سمية الخشاب تتهم أحمد سعد بمحاولة قتلها

ذكرت سمية الخشاب في بداية تصريحاتها أن احمد سعد تعرض لها بالضرب بشكل قوي وهو يرتدي خاتم تسبب في انفجار الطحال داخل جسدها، الأمر الذي تسبب لها فيي نزيف داخلي استدعي نقلها فورا إلى المستشفي، لتدخل بعدها العناية المركزة في حالة خطرة جدا بين الحياة والموت.

وأكدت الخشاب أنها أخبرت الطبيب المعالج أن احمد سعد هو الذي تسبب لها في انفجار الطحال، ولكنها لم توجه له اتهام رسمي من قبيل الستر عليه، بالرغم من امتلاكها كل المستندات الرسمية التي تثبت أنها فقدت جزء من جسدها.

احمد سعد كان يعاني من ظروف صعبة

وأشارت الخشاب إلى أن زوجها السابق احمد سعد كان يحتاج إلى من يقف بجانبة، خاصة وأنه كان يعاني من ظروف صعبة، ولم توضح ما هي هذه الظروف.