الوسط الفني يستقبل صدمة جديدة بوفاة فنانة سابقة معتزلة

في شهر يوليو الماضي من العام الجاري، شهدنا أكثر من حالة وفاة داخل الوسط الفني، ولعل أبرزها كان الفنان الراحل محمد شرف الذي تُوفى نتيجة الصراع مع المرض، وكذلك أيضًا الفنانة الراحل هياتم، وفجع الموت فنانة آخرى بالآمس في الساعات الأولى من اليوم، فقد أعلنت الفنانة سلوى محمد علي عبر حسابها الرسمي على موقع السوشيال ميديا والتواصل الإجتماعي “الفيسبوك”، عن وفاة الفنانة «سناء مظهر».

وأضافت أيضًا الفنانة، بأن العزاء من المفترض أنه سوف يُقام اليوم الثلاثاء داخل مسجد الشرطة بصلاح سالم.

والفنانة «سناء مظهر» التي توفيت في الـ 86 من عمرها، لها العديد من الأعمال في فترة الستينيات، وصنعت لنفسها مسيرة فنية طويلة، فقد قدمت الكثير إلى السينما والدراما التلفزيونية، وأبرزها “بوابة المتولي، على هامش السيرة، بياعة الجرايد، النظارة السوداء، شاطئ المرح”.

ولكن شاء الله أن يهديها وإبتعدت عن الفن نهائيًا وفضّلت أن تعيش بعيدًا عن بريق التمثيل وأضواء الشهرة وإرتدت الحجاب، ومن المعروف عنها أثناء عملها في الفن بأنها كانت لا تقبل أي أدوار إغراء.