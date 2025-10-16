سهر الصايغ تؤدي العمرة وتنشر صورها في أجواء روحانية من مكة المكرمة

الفنانة الطبيبة سهر الصايغ نشرت عدة صورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” وهي تؤدي مناسك العمرة في مكة المكرمة، حيث ظهرت وسط أجواء روحانية مؤثرة، وعلّقت قائلة: “اللهم تقبل منا ومنكم صالح الأعمال”.

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين عبّروا عن إعجابهم بتواضعها ووجهها المليء بالسكينة والإيمان، مؤكدين أنها فنانة تجمع بين الموهبة والخلق الرفيع.

وتُعد سهر الصايغ واحدة من أبرز نجمات جيلها في الدراما المصرية، حيث استطاعت خلال السنوات الأخيرة أن تحجز لنفسها مكانة مميزة بفضل أدوارها المتنوعة وأدائها المميز.

ولدت سهر الصايغ في 1 يناير عام 1990، وبدأت مشوارها الفني منذ طفولتها، حيث شاركت في عدد من الأعمال الموجهة للأطفال، وكان أبرز ظهور لها في مسلسل “أم كلثوم” وهي طفلة، حيث جسدت شخصية “كوكب الشرق” في صغرها.

درست سهر طب الأسنان في جامعة القاهرة إلى جانب مشوارها الفني، لكنها واصلت تألقها في التمثيل حتى أصبحت من أبرز الوجوه في الدراما المصرية.