لطالما إنَتظر الكثير من محبي ومتابعي فن الكِيبوب حضور حفل من حفلات أحد فرق الكيبوب العالمية ولقد إِنتشر هذا الفن بصورة سريعة جداً بدء من البلاد الغربية والأجنبية إلى أن وصل إلى بلدان الشرق الأوسط وأصبح هناك الملايين من محبي هذا الفن وأيضاً ممن يقومون بأداء بعض الأغاني والرقصات الكيبوبية واليوم سوف نتحدث عن واحدة من أهم فرق الكيبوب العالمية وهىَ فرقة سوبر جونيور الكورية ومن الجدير بالذكر أن الفرقة تضم أعضاء كوريون وصينيون أيضاً ولا شك في أن الكثير من محبي فن الكيبوب يعرفون جيداً أسماء أعضاء الفرقة ، وأعضاء الفرقة هم 12 عضو بالإضافة إلى بعض الأعضاء الفرعيين وبالنسبة لأسماء أعضاء فرقة – SUPER JUNIOR – فهم تشوي شي وُون , كيم هي تشول , أي دُونع هاي , أي تك , تشو كيو هيون , يي سونغ , أون هيوك , إي سونغ مين , تشن دونغ , كم ريوك , كانغ إن , هان غينغ ، وسوف نتعرف الأـن على موعد الحفل وكل تفاصيله من خلال موقع كلمة .

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موعد أول حفل k-pop لفرقة سوبر جونيور في السعودية :

من المقرر أن تتم إقامة حفل الكيبوب الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية في الثاني عشر والثالث عشر من شهر يوليو الجاري ولقد تم تأكيد هذا الموعد من قبل الحساب الرسمي لموسم جدة ، ويعتبر موسم جدة أحد المواسم الترفيهية المتواجدة في المملكة العربية السعودية ويهدف إلي تسليط الضوء على السياحة في مدينة جدة ويضم الموسم فاعليات متعددة ومنها حفلات الجوهرة التي تضم عدد كبير من نجوم الغناء العربي ومشاهير العالم .

وسوف يشتعل الحفل بحضور ثلاث فرق كورية هم سوبر جونيور – SUPER JUNIOR – سوف يذاع الحفل في الثاني عشر من شهر يوليو ، وفرقة – Stray Kids – وفرقة – super junior d&e – وأيضاً فرقة – super junior kry – وهذه الفرق الثلاثة ستكون متواجدة في اليوم الثالث عشر من شهر يوليو الجاري .