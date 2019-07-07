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سوبر جونيور في السعودية قريبا : أول حفل k-pop في السعودية بحضور ثلاث فرق كورية

كتب مروة عمرفي آخر تحديث
سوبر جونيور في السعودية قريبا : أول حفل k-pop في السعودية بحضور ثلاث فرق كورية
سوبر جونيور في السعودية قريبا

لطالما إنَتظر  الكثير من محبي ومتابعي فن الكِيبوب حضور حفل من حفلات أحد فرق الكيبوب العالمية ولقد إِنتشر هذا الفن بصورة سريعة جداً بدء من البلاد الغربية والأجنبية إلى أن وصل إلى بلدان الشرق الأوسط وأصبح هناك الملايين من محبي هذا الفن وأيضاً ممن يقومون بأداء بعض الأغاني والرقصات الكيبوبية واليوم سوف نتحدث عن واحدة من أهم فرق الكيبوب العالمية وهىَ فرقة سوبر جونيور الكورية ومن الجدير بالذكر أن الفرقة تضم أعضاء كوريون وصينيون أيضاً ولا شك في أن الكثير من محبي فن الكيبوب يعرفون جيداً أسماء أعضاء الفرقة ، وأعضاء الفرقة هم 12 عضو بالإضافة إلى بعض الأعضاء الفرعيين وبالنسبة لأسماء أعضاء فرقة – SUPER JUNIOR – فهم تشوي شي وُون , كيم هي تشول , أي دُونع هاي , أي تك , تشو كيو هيون , يي سونغ , أون هيوك , إي سونغ مين , تشن دونغ , كم ريوك , كانغ إن , هان غينغ ، وسوف نتعرف الأـن على موعد الحفل وكل تفاصيله من خلال موقع كلمة .

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سوبر جونيور في السعودية قريبا
سوبر جونيور في السعودية قريبا

موعد أول حفل k-pop لفرقة سوبر جونيور في السعودية :

من المقرر أن تتم إقامة حفل الكيبوب الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية في الثاني عشر والثالث عشر من شهر يوليو الجاري ولقد تم تأكيد هذا الموعد من قبل الحساب الرسمي لموسم جدة ، ويعتبر موسم جدة أحد المواسم الترفيهية المتواجدة في المملكة العربية السعودية ويهدف إلي تسليط الضوء على السياحة في مدينة جدة ويضم الموسم فاعليات متعددة ومنها حفلات الجوهرة التي تضم عدد كبير من نجوم الغناء العربي ومشاهير العالم .

SUPER JUNIOR
SUPER JUNIOR

وسوف يشتعل الحفل بحضور ثلاث فرق كورية هم سوبر جونيور – SUPER JUNIOR – سوف يذاع الحفل في الثاني عشر من شهر يوليو ، وفرقة – Stray Kids – وفرقة – super junior d&e – وأيضاً فرقة – super junior kry – وهذه الفرق الثلاثة ستكون متواجدة في اليوم الثالث عشر من شهر يوليو الجاري .

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عن الكاتب

مروة عمر

تاريخ الميلاد - 10/6/1993 الدرجه العلميه (الدراسات العليا) - ماجستير قانون عام الهوايات - تصوير / تعلم لغات / سفر وسياحه مجالات الكتابه - صحه/ سياحه وسفر/ تقنيه/ عالم المرأه/ اخبار احب التدوين - لانه منصه واسعه لأبراز المهارات

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