شائعات مثيرة طاردت الفنانين بعد الموت وهم داخل قبورهم.. جثة العندليب لم تتحلل وتعذيب أم كلثوم

من الطبيعي أن تلاحق الشائعات المشاهير أينما ذهبوا ومتابعة أخبارهم الفنية والشخصية، حتى يستطيع الجماهير متابعة المشاهير وكل ما يكتب عنهم، ولكن ليس من الطبيعى أن تظل الأضواء والشهرة والشائعات تلاحق المشاهير بعد وفاتهم، فما هو المثير في حياة الفنانين بعد رحيلهم عن دنياننا، وسنعرض لكم عبر موقعنا المتميز، قصص عن فنانين تداولت حولهم الشائعات والأخبار بعد نزولهم القبر، فيما يلي…

صباح

صرح حارس قبر الفنانة صباح بأنه كان يشاهد طوال عام 2015 ثعابين تخرج من قبر الفنانة صباح، وقال أنه كان يتخيل بأنها تهيؤات من صنع عقله، إلا أنه تأكد من تلك الظاهرة، مما دفعه إلى الفرار في نوفمبر من العام الماضي، لتتداول الصحف والإعلام اللبناني هذة القصة الغريبة.

عبد الحليم حافظ

صرح رئيس لجنة إحياء ذكرى العندليب، عبد العليم عون، بأن جثة الفنان عبد الحليم لم تتحلل: حيث قال عن ذلك”

“منذ سنوات عندما عانت المقبرة من تسرب مياه نزلت بنفسى إلى المقبرة وشاهدت جثة العندليب وهى بكامل هيئتها لم تحلل كما لو كان مدفونًا من دقيقة واحدة وكان وجهه كالطفل النائم الوديع والرمال النائم عليها عبارة عن ذهب”

سعاد حسني

صرحت شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، جانجا عن سبب وفاة السندريلا حيث قالت بإن جثتها المدفونه في مدافن الأسرة بمنطقة 6 أكتوبر ليست جثة سعاد حسني، وعليه فقد قدمت جنجاه بلاغًا للنائب العام والتى ذكرت فيه بأن الجثة التى تم دفنها تعود إلى إمرأه تم تعذيبها في إحدى السجون المصرية، حيث أنها أثناء تغسيل الجثة وجدت كسورًا في الجمجمة، إلا أن التقارير الطبية الواردة من لندن أكدت سلامة جثة شقيقتها الراحلة سعاد حسني.

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