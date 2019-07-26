شاهد إعلان فيلم ولاد رزق 2 | موعد عرض الفيلم في دور السينما المصرية

يعد فيلم ولاد رزق 2 من الأفلام التي ينتظرها عشاق السينما المصرية داخل مصر وخارج مصر، ولاقى شهرة كبيرة وواسعة بعدما طرحت الشركة المنتجة للفيلم البرومو الرسمي للجزء الثاني من الفيلم الذي حاز على شهرة واسعة وكبيرة قبل أن يطرح في السينما المصرية.

أبطال وقصة فيلم أولاد رزق 2

فيلم ولاد رزق 2 من بطولة الفنان أحمد عز والفنان عمرو يوسف والفنان أحمد الفيشاوي والفنان محمد ممدوح والفنانة نسرين أمين والفنانة ريم مصطفى والفنانة غادة عال والفنانة سوسن بدر والفنان آسر ياسين والفنان أحمد داوود، كما أن الفيلم من تأليف صلاح الجهيني ومن إخراج طارق العريان.

تدور أحداث الفيلم أنه بعد مرور 3 أعوام من الجزء الأول للفيلم يحاول 4 أشقاء الحفاظ على عهدهم الذي عاهدوا به أنفسهم بأن يبتعدوا عن السرقة وأي جريمة من قريب أو من بعيد، لكن يحصل بعض الأشياء التي تغير مسار حياتهم ويدخلون عالم جديدة ويواجهون مخاطر كثيرة مع مجرمين محترفين.

الإعلان الترويجي وبرومو فيلم ولاد رزق 2

وينافس فيلم ولاد رزق 2: عودة أسود الأرض مع أفلام عيد الأضحى المبارك، وهي أفلام قوية يقوم بدور البطولة فيها نجوم السينما المصرية مثل فيلم الفيل الأزرق 2 للفنان كريم عبد العزيز وفيلم الكنز 2 للفنان محمد رمضان.

وفي يوم 22 يوليو 2019 نشرت الشركة المنتجة لفيلم أولاد رزق 2 الإعلان الترويجي والتشويقي وبرومو فيلم أولاد رزق 2 ولذي تصدر تريندات يوتيوب في أول من 24 ساعة وحقق نسبة مشاهدة عالية وكبيرة، وتضمن مشاهد من الأكشن والمغامرة وكذلك المشاهد الكوميدية.

يمكن مشاهدة برومو الفيلم من هنا.

موعد عرض فيلم أولاد رزق 2

من المقرر أن تحتفل عائلة أولاد رزق 2 عودة أسود الأرض بالعرض الخاص بهم يوم 7 أغسطس 2019 قبل طرح الفيلم في دور السينما المصرية والعربية في مصر والدول العربية يوم 8 أغسطس 2019، ومن المقرر أن تشهد قاعات السينما إقبالا كبيرا في اليوم الأول لعرض فيلم أولاد رزق 2 يوم 8 أغسطس.