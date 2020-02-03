شذى سبت الفنانة البحرينية التي تتمتع بالجمال والشهرة وكانت مثار جدل طوال الفترة الأخيرة، خاصة أنها تبلغ من العمر 37 عام، وبرغم ذلك لم تكن قد دخلت عش الزوجية حتى الآن، وقد أثار ذلك تساؤلات عديدة، فقد فاجأها أحد الصحفيين مُنذ أربعة أشهر تقريبًا بسؤال عن سبب عدم زواجها هي وأخواتها الثلاثة شيماء 41 عام وشيلاء 29 عام وأبرار 26 عام، برغم تمتعهن بالجمال الكبير، فردت عليه الفنانة بدهشة كبيرة من السؤال مؤكدة أنها بكل تأكيد تتمنى هي وأخواتها الزواج ولكن هذا الأمر نصيب.

شذى سبت كانت تستاء من أسئلة الصحفيين

وأضافت الفنانة الخليجية المعروفة أنها تستاء بشدة من هذا السؤال، ولكنها تؤكد أنها هي وأخواتها أتى لهن الكثير من الرجال يطلبن الزواج منهن ولكن لا يوجد أشخاص مناسبين، وأن الزواج عملية قبول وفي ذات الوقت لابد أن يكون الشخص مناسب لما تتمناه المرأة، ويتوفر فيه العديد من الصفات التي تجعله كفيل بأن يتولى مسئولية أسرة وتضع ثقته فيه، كما أشارت إلى أنها تتمنى أن يكون زوجها من خارج الوسط الفني وأنه لن يجبرها في ذات الوقت على ترك مهنة التمثيل.

أما فيما يتعلق بارتدائها الحجاب فقالت شذى سبت أن هذا الأمر كذلك من النواحي التعبدية، وأنه لن تقبل بأن يفرضه عليها زوجها عنوة، وذلك في إشارة إلى العديد من الفنانات الجميلات على مستوى الوطن العربي واللاتي تزوجن من رجال خارج الوسط الفني، بشرط الإعتزال وارتداء الحجاب ولعل أشهر تلك الزيجات كانت الفنانة المصرية جيهان نصر، وكذلك حلا شيحة قبل عودتها مرة أخرى.

زواج شذى سبت

فاجأت الفنانة البحرينية اليوم جمهورها بإعلان زواجها الذي تم في سرية تامة، كما أنها لم تكشف عن هوية هذا الزوج ومن المثير للدهشة أنها لم تعلن عن هذا الزواج إلا بعد أن كشفت عنه الإعلامية الكويتية مي العيدان، حيث نشرت على حسابها على أنستجرام صورة من عقد القران، وقامت بتهنئة شذى مُتمنية لها السعادة الكاملة في زواجها وفي حياتها بشكل عام، جدير بالذكر أن الممثلة الخليجية قامت بنشر صور من زواجها على حسابها على أنستجرام، متعمدة إخفاء الزوج وعدم الإعلان عن هويته.

هذا وقد تعرضت شذى سبت في الفترة الأخيرة إلى وعكة صحية خطيرة أثارت جدل كبير، حيث كان لديها حالة قيء مستمر وتم تداول إصابتها بسرطان المعدة، إلا أنها نفت ذلك مؤكدة أن لديها مشاكل في المعدة وما زالت تتعالج منها، وأوشكت على الشفاء من هذا المرض الميكروبي.