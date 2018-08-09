جسد شخصية «طه حسين» وطافت حوله الأضواء وإختتمت حياته بهذه النهاية المأساوية

شريف صلاح الدين الطفل الذي اشتهر وهو طفل وذلك عندما جسد دور الدكتور طه حسين في مسلسل الأيام الذي حقق نجاح كبير في الوسط الفني، الجدير بالذكر أن مسلسل الأيام عُرض في عام 1979 وتكون من 13 حلقة، حيث شارك في المسلسل عدد من كبار نجوم الوسط الفني أبرزهم الفنان الراحل أحمد زكي بطل المسلسل، وشارك فيه أيضاً محمود المليجي وعماد رشد وعدد آخر من النجوم البارزين.

كان أول عمل فني للطفل شريف صلاح الدين مسلسل الأيام وشارك فيه وهو يبلغ من العمر 9 أعوام فقط، لم يقتصر أعماله الفنية على ذلك فقط بل شارك في عدة أعمال فنية حققت نجاح أيضاً في الوسط الفني أبرزهم بنات أبليس، السقا مات، وقطة على نار، ولكن شخصية طه حسين الذي جسدها مازالت راسخة في أذهان الجماهير حتى وقتنا الحالي.

نهاية شريف صلاح الدين المأساوية

بعد الأدوار الذي قدمها وهو طفل توقع له الكثير من الجماهير نجاح كبير في الوسط الفني ولكنه ابتعد عن التمثيل ما يقارب العشرة أعوام وعاد مرة أخرى عندما كتب الفكرة لفيلم الغيبوبة والذي عُرض عام 1998، حيث تضمنت فكرة الفيلم تجربته الشخصية مع إدمان المخدرات.

ولكن لم يحقق الفيلم أي نجاح وفشل بشكل كبير في الوسط الفني، الأمر الذي جعل شريف صلاح الدين يتجه مرة أخرى إلى الإدمان مرة أخرى ولكن هذه المرة عاد إليها بقوة وكانت هي سبب وفاته، حيث توفي عن عمر يناهز 41 عام.