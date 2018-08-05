رشدي اباظة أحد نجوم زمن الفن الجميل الذي كثرت نجومه الذين أحب أعمالهم الصغير قبل الكبير مع مر الزمان، وكان لرشدي أباظة نصيب كبير عن باقى نجوم الوسط الفني آن ذك من النجومية والشهرة والتي لا يقترن بها غيره من نجوم زمن الفن الجميل، فأعمال رشدي اباظة لها تأثير واضح فى نفوس وعقول جمهورة الكبير الذي يكبر يوم عن يوم رغم رحيله، وأطلق الجمهور المصري بشكل خاص والعربى بشكل عام على رشدي أباظة الكثير من الألقاب ولكن كان أشهر هذه الألقاب لقب الدنجوان ولقب آخر كان يتقاسمه مع سائر نجوم جيله وهو لقب فتى الشاشة الأول، ولكن يبقى لقب الدنجوان هو القب الأوحد الذي ناله عن سائر نجوم هذا الجيل الذي نشأ وترعرع فيه.

وعن لقب الدنجوان تحدثنا شقيقة الفنان الراحل رشدي أباظة وتكشف اسرار هذا اللقب، حيث قالت السيدة منيرة اباظة شقيقة الفنان الراحل أن لقب الدنجوان أطلقت عليه الجمهور العربى على رشدي أباظة، ليس لأنه يعاكس النساء ولكن لاحترامه الزائد لهن، فلم يكن رشدي أباظة يرى سيدة تقبل على المكان الذي يتواجد فيه إلا ويفسح لها المكان ويجلسها.

وتحدثت ايضا السيدة منيرة اباظة عن الكثير من صفات رشدي اباظة فى حديثها لبرنامج «عين»، والمذاع عبر فضائية «الحياة»، وقال رشدي كان كريمًا جدًا كما كان قريبًا من كل أبطال العمل والعمال كما أنه من فرط إكرامه كان الفيلم لا ينتهي إلا وانتهى كل أجره عنه.

رشدي اباظة يعض كلابة الكبيرة فما السر فى ذلك؟!

وبعيدا عن شخصية رشدي أباظة المحبوبة في الوسط الفني وبين أقاربه كان لدنجوان السينما المصرية سر لا يعلمه الا المقربين من الفنان الراحل، حيث كان يهتم رشدي اباظة بتربية الكلاب والتي تكون احجامها كبيرة، وهذا ليس الغريب فى الأمر ولكن الغريب فى الامر ان الدنجوان كان يقوم بــ “عض” هذه الكلاب حتى يجعلها تجري من أمامه وتختفي منه.

والفيديو التالي يوضح بعض ما جاء فى لقاء منيرة اباظة شقيقة دنجوان السينما المصرية وحديثها عن بعض أسرار حياة رشدي أباظة.