“شكرا ياقلب امك” زوجة على ربيع توجه له رساله.. تعرف على تفاصيل الطلاق.. “بالصور”

الفنان علي ربيع وزوجته ندى محمود هم حديث السوشيال ميديا ليلة امس حيث خرجت ندى على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر ثلاثة بوستات تشير عن وجود خلافات بين الزوجين وفي ظل تدخل والدة علي ربيع قام بطردها من البيت مع ابنتهما.

وزوجة علي ربيع لم ترد ان تسكت على ما حدث وانه يمر مرور الكرام فقامت بنشر ثلاث بوستات في ليلة واحده ومن خلال السطور القادمة سنوضح تفاصيل الانفصال.

وقد قامت ندى محمود بنشر عبر حسابها الشهصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن الخلاف مع الفنان علي ربيع وقالت “أمك ثم أمك ثم أمك وان قالت لك طلق مراتك واطردها من البيت هي وبنتك متترددش ياقلب امك.. شكرا انا وبنتك خصيمك يوم القيامة” وقامت بنشر نفس البوست على الاستوري على موقع الصور “انستجرام”، ونشرت بوست اخر وقالت “طبعا ياجماعه لو الاكونت بتاعي اتقفب اكيد حتكونوا عارفين مين اللي عمل كده.

ومن الجدير بالذكر ان الفنان علي ربيع قد اعلن عن حفل زفافه من ندى محمود وقد حضر حفل الزفاف الكثيرين من نجوم الفن والذي كان في سبتمبر 2015، وقد تعرف على زوجته في احد عروض الباليه وقد نشأت بينهم قصة حب تم تتويجها بالزواج.

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