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شكلها سبب لها «عُقدة» وتعهدت إعتزال الفن بعد الزواج… محطات في حياة «إيمي سمير غانم»

كتب هشام سيد آخر تحديث

إيمي سمير غانم وهي فنانة عظيمة لها الكثير من الأدوار والتي بالفعل أثبتت جدارتها على التمثيل وليس كما قال الكثير من الناس عنها وهي أنها قد دخلت إلى الفن بسبب أن والديها يعملون في الساحة الفنية وعملت على تنمية موهبتها حتى أصبحت يمكنها أن تجسيد أي دور يقدم لها وفيما يلي سنتعرف على المراحل التي مرت بها الفنانة إيمي سمير غانم.

شكلها سبب لها «عُقدة» وتعهدت إعتزال الفن بعد الزواج... محطات في حياة «إيمي سمير غانم»

  • النشأة

وهي ولدت في 31 من شهر مارس وكان في عام 1987 وكان اسمها الحقيقي وقتها قبل الشهرة هو أمل سمير يوسف غانم ولكن أسرتها كانت تناديها باسم إيمي وهو الاسم التي اشتهرت به في الوسط الفني، وهي نشأت نشأة فنية حيث أن والدها هو الفنان الكوميدي سمير غانم، ووالدتها هي الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، وشقيقتها الكبرى هي دنيا سمير غانم، وهي خجولة بشكل كبير عل الرغم من خفة دمها.

وكان وجه الاختلاف بينها وبين والدتها سبب لها أزمة نفسية كبيرة حيث أنها تختلف من حيث الملامح ولون البشرة أيضًا، وذلك حسب ما ذكرته في إحدي حلقات برنامج يحدث في مصر مع الإعلامي شريف عامر، وهي درست إدارة الأعمال في مودرن أكاديمي، وتحب تربية الحيوانات بشدة وبشكل خاص الكلاب حيث أنها تهوى تربية الكلاب.

شكلها سبب لها «عُقدة» وتعهدت إعتزال الفن بعد الزواج... محطات في حياة «إيمي سمير غانم»

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عن الكاتب

هشام سيد

انا محرر في موقع كلمة، وأحب مجال الصحافة بشكل عام، ولكن عملي الأساسي هو كـ موظف إستقبال في إحدى شركات الاستثمار العقاري، وهواياتي المفضلة هو التعلم الذاتي وقراءة كتب التنمية البشرية، وعلى رأسهم قراءة سيرة الرسول صلي الله عليه وسلم.

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