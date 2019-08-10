شيرين رضا تثير غضب رواد السوشيال ميديا بعد انتقادها أضحية العيد

أثارت الفنانة شيرين رضا حالة من الجدل بتغريدة أطلقتها عبر حسابها على موقع ”تويتر“ تتعلق بالأضحية، وهو ما وضعها في نيران الانتقادات من جانب الجمهور.نشرت” شيرين رضا” صورة تحتوي على مجموعة من الحيوانات التي يتم التضحية بها في موسم ”عيد الأضحى“ وهي تأكل من ”القمامة“، في إشارة منها إلى حيوان الخنزير المحرم أكله على المسلمين لأنه يأكل من القمامة، مقارنة ذلك بالصورة، مستنكرة ذبح تلك الحيوانات في عيد الأضحى وأكلها.

غضب رواد السوشيال الميديا

متابعه بعض الاراء من متابعي الفنانة شيرين رضا حيث علقت فتاة تدعى “سارة أسامة ” قائلة :أنت بنسبة كبيرة تصل المعلومة بطريقة سهلة فلازم يحصل ليكي هجوم، المفروض إنك مثقفة كنتي عايشة بالخارج، فاُسلوب لائق أفضل من كدا وعلقت فتاة أخرى تقول: ”على فكرة الناس اللي بره معظمهم ما يقللوا من قيمة الدين ولا حتى بتدخلوا بالدين بس هي أخدت اللي يناسبها من الحياة برا أو جوه خلص فهمنا شو بدها كل فترة لا تعطوها أكثر من حجمه.

رد شرين رضا علي انتقادها

قامت الفنانة شيرين رضا بنشر “تغريدة”على موقع التواصل الاجتماعي تويتر للرد على من ينتقدها حيث كتبت”بدل ما تهاجموني أنا على تويتة، هاجموا اللي بيخلوا الأضحية تأكل من الزبالة، لأنها ستنتهي في “بطونكم”، وكفي مزايدة علي الناس والنبي لأن ربنا هو اللي بيحاسب وليس أنتم، النظافة من الإيمان”.



وليست هذه المرة الأولى التي تثير فيها شيرين رضا حالة من الجدل، حيث وصفت الأذان سابقًا بـ“الجعير“، مطالبة بتفعيل قرار يقضي بتوحيده في المساجد؛ احترامًا للسكان الذين ينزعجون من صوت المؤذن، حسب تعبيرها.