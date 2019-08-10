شيرين رضا تثير غضب رواد السوشيال ميديا بعد انتقادها أضحية العيد

أثارت الفنانة شيرين رضا حالة من الجدل بتغريدة أطلقتها عبر حسابها على موقع ”تويتر“ تتعلق بالأضحية، وهو ما وضعها في نيران الانتقادات من جانب الجمهور.نشرت” شيرين رضا” صورة تحتوي على من الحيوانات التي يتم التضحية بها في موسم ”عيد الأضحى“ وهي تأكل من ”القمامة“، في إشارة منها إلى حيوان الخنزير المحرم أكله على المسلمين لأنه يأكل من القمامة، مقارنة ذلك بالصورة، ذبح تلك الحيوانات في عيد الأضحى وأكلها.
غضب رواد السوشيال الميديا
متابعه بعض الاراء من الفنانة رضا حيث علقت فتاة “سارة أسامة ” قائلة :أنت بنسبة كبيرة المعلومة بطريقة فلازم يحصل ليكي هجوم، المفروض إنك مثقفة كنتي عايشة بالخارج، فاُسلوب لائق أفضل من كدا وعلقت فتاة أخرى تقول: ”على فكرة الناس اللي بره معظمهم ما من قيمة الدين ولا حتى بتدخلوا بالدين بس هي أخدت اللي يناسبها من الحياة برا أو جوه خلص فهمنا شو بدها كل فترة لا تعطوها أكثر من حجمه.
رد شرين رضا علي انتقادها
قامت الفنانة شيرين رضا بنشر “تغريدة”على موقع التواصل الاجتماعي تويتر من ينتقدها حيث كتبت”بدل ما تهاجموني أنا على تويتة، هاجموا اللي بيخلوا الأضحية تأكل من الزبالة، لأنها ستنتهي في “بطونكم”، وكفي مزايدة علي الناس والنبي لأن ربنا هو اللي بيحاسب وليس أنتم، النظافة من الإيمان”.
وليست هذه المرة الأولى التي تثير فيها شيرين رضا حالة من الجدل، حيث وصفت الأذان سابقًا بـ“الجعير“، مطالبة بتفعيل قرار يقضي بتوحيده في المساجد؛ احترامًا للسكان الذين ينزعجون من صوت المؤذن، حسب تعبيرها.
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