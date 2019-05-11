شيماء سيف تعتذر للشعب السوداني بعد الغضب الكبير من مشهد برنامج الشقلباظ

واجهت الفنانة شيماء سيف سيل من الانتقادات بعد تجسيدها لدور المرأة السودانية في برنامج الشقلباظ ، وصفها الكثير من أبناء الشعب السوداني بالعنصرية ووجهوا اليها الشتائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الغضب الكبير منها ، كانت شيماء سيف قد ظهرت بدور المرأة السودانية في البرنامج الكوميدي ” الشقلباظ ” الذي يتم عرضه في رمضان ولكنها لا تعلم أن كل هذا سوف يحدث وبعد عرض الحلقة تعرضت شيماء سيف للهجوم الكبير والغضب المبرر من الشعب السوداني الذي لا يقبل أن يهان بهذه الطريقة على حسب زعمهم.

شيماء سيف تعتذر للشعب السوداني

وجهت الفنانة شيماء سيف اعتذار رسمي من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حيث أكدت بأنها لن تقصد أبدا اهانة للسودان فهي كانت تمثل دور كوميدي ولا تعلم أن كل هذا سيحدث ولا تعرف أن الموضوع سيصل بهذا الشكل السيء.

تعليقات وانتقادات من السودان

كانت التعليقات شديدة الصرامة، ومطالبات بوقف الفنانة شيماء سيف ومخرج برنامج الشقلباظ وفريق العمل بعد الإهانة الواضحة والعنصرية في برنامج الشقلباظ والتي لم تمر على متابعي التليفزيون المصري من الشعب السوداني الشقيق الذي عبر عن غضبه بكل قوة من المشهد السيء وتجسيد شيماء سيف للمرأة السودانية باللون الأسود بهذه الطريقة

والحديث بهذه الطريقة فكانت التعليقات الهجومية عليها بأن هذا المشهد لا يليق بأهل السودان.