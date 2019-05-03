صورة محمد رمضان وفاندام.. والسر وراءها «عمل في رمضان»

كشف النجم والفنان المصري محمد رمضان، السر وراء الصورة التي نشرها عبر حسابه الخاص «انستجرام» والتي تجمعه بالفنان العالمي فاندام، وهما يرتديان زي «رعاة البقر»، وعلق رمضان على الصورة بـ«هل أنتم مستعدون؟»، ليفرض نوعا من الغموض حول التجربة التي تجمعهما، وننشر لكم تفاصيل العمل الذي بينهما.

إعلان محمد رمضان وفاندام

صرح الفنان محمد رمضان أن العمل الذي يجمعه بالفنان العالمي فاندام هو إعلان هو إعلان لأحد شركات الاتصالات، وسوف يتم طرحه في عدد كبير من القنوات الفضائية أول أيام شهر رمضان المُبارك.

اقرأ أيضا:

كواليس إعلان محمد رمضان وفاندام

وشرحت مصادر كواليس تصوير الكليب وعن تدريب «فاندام» على نطق بعض الكلمات القليلة باللهجة المصرية، خلال أغنية الكليب التي تحمل اسم «اللهو الخفي»، كما سيظهر «فاندام» في الكليب في وقت أقصر من رضمان.

صعوبات في تدريب فاندام

وأضافت المصادر، أن المختص بتدريب النجم العالمي «فاندام» على نطق اللهجة المصرية، واجه الكثير من الصعوبات خلال تلقينه الكلمات المصرية ونطقها خلال الإعلان، إذ ظل لساعات طويلة يحاول تحفيظه كل كلمة وتدريبه على نطقها.

مسلسل زلزال

يذكر أن الفنان محمد رمضان، يشارك في دراما رمضان بمسلسل “زلزال”، بطولة حلا شيحة وماجد المصري ونسرين أمين، وتأليف عبدالرحيم كمال، ومن إخراج إبراهيم فخر.

← إقرأ أيضاً: