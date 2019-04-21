“صورتك وانت صغير” يكشف صور المشاهير أثناء فترة الطفولة من ضمنهم غضب محمد هنيدي وبراءة عمرو دياب

“صورتك وانت صغير”، إحدى الأحداث “ايفنت” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، والذي تقوم فيه بنشر صورتك وأنت صغير، حيث يدخل مستخدمي “فيسبوك”، بنشر صورهم والتعليق على الصور، في أجواء من الضحك والمزاح، فهناك من يكونوا صورة طبق الأصل من صورهم وهم صغار، وهناك من يتبدل ملامحهم نهائيًا، كما أن الفنانين والفنانات قاموا بالاشتراك في هذا الـ “ايفنت”، ونشروا صورهم وهم صغار، وهو ما سنعرضه لكم عبر موقعنا المتميز.

جنات

قامت الفنانة الجميلة حنات بنشر صورتها وهي صغيرة، والتى بدت فيها مختلفة تمامًا عما هى عليه الآن، فتغيرت ملامحها، كما أنها كانت تمسك بالمايكروفون، وتقربه من فمها بشدة، مما لاقى سخرية البعض والذين علقوا أنها كادت أن تأكل المايكروفون.

ايتن عامر

نشرت الفنانة ايتن عامر صورتها أثناء الطفولة على “ايفنت” “صورتك وانت صغير”، حيث وصفها متابعيها بالـ “الدلوعة”، و “الشقية”، فكانت ترتدي في الصورة فستان قصير، وتقف بشكل مائل، وكانت نظرات عينها نفس النظرة في الوقت الحالى، ولم تتبدل ملامحها كثيرًا.

محمد هنيدي

كما نشر النجم محمد هنيدي، صورته أثناء الطفولة على “ايفنت” “صورتك وانت صغير”، وبالرغم من انه فنان كوميدي إلا أنه ظهر في الصورة شديد الغضب، وتكشيرة تملئ وجهه، فعلق محبيه على صورته على هذا الغضب الشديد الظاهر على ملامحه.

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