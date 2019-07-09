صور النجوم بملابس الإحرام داخل الأراضي المقدسة آثناء تأدية مناسك الحج

حيث مع بدء ظهور موسم الحج، والذي يفصلنا عنه قرابة الشهر، فالجميع يرغبون في أداء فريضة الحج ومنهم كذلك الفنانين مثلهم مثل باقي البشر يرغبون في أداء فريضة الحج أو العمرة، ونرصد لكم اليوم في مقالنا هذا بعض صور الفنانين بملابس الإحرام داخل الأراضي المقدسة.

أم كلثوم

أم كلثوم الفنانة العظيمة، القديرة قامت بأداء فريضة الحج، وتم التقاط صورة لام كلثوم مع الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، وتلك الصورة قد أدهشت جمهورها خاصة أنها ظهرت مرتدية الحجاب، والعباءة مما جعلها تبدو بشكل مختلف.

عبد الحليم حافظ

حيث تم نشر صور للفنان عبد الحليم حافظ وهو بملابس الإحرام ، حيث قام بأداء مناسك العمرة، وكان معه مدير شرطة مكة المكرمة ومعه أيضا الشيخ جميل.

شادية

حيث تم نشر صور للفنانة شادية الفنانة القديرة وهي مرتدية ملابس الإحرام في الأراضي المقدسة، وكان يرافقها إحدى السيدتان وهم كانوا سعداء بصحبتها.

سامية جمال

وهي فراشة السينما المصرية حيث بعد مسيرتها الفنية العظيمة، فقررت الاعتزال عن الفن والابتعاد عن الأضواء، ولقد قامت بأداء فريضة الحج وتم نشر صورة لها وهي أمام منزلها وفي طريقها إلى المطار.

محمود شكوكو

وهو اشهر مونولوج في مصر، حيث قد قدمه بشكل مميز وجذب إليه الانتباه، ولقد تم نشر صور له وهو بملابس الإحرام وتلك الصورة ترافقها روحه المرحه المشهور به.

عاصي الحلاني

حيث تم تداول بعض صور لمطرب عاصي الحلاني أثناء قيام بأدائه لفريضة الحج.