صور زوجات نجوم الفن الذين أخفوهم عن أعين الإعلام والجمهور

الكثير من الفنانين يجعلون حياتهم الشخصية مثل الكتاب المفتوح أما الصحافة والإعلام، وكذلك يقومون بعرض يقومون بنشر صور لأنفسهم وأولادها وأسرتهم، ولكن يحب البعض الآخر من الفنانين لجعل حياتهم الشخصية بعيدة عن أضواء الإعلام والصحافة، حيث يرون أن تلك حياتهم الخاصة ولا يجب أن الجميع يعرفها، فمنهم من إختار أبنائهم وبناتهم العزوف عن الفن ومنهم من سار على نهج والديه وصار ممثلًا، وفي هذا المقال سوف نتعرف على من هم الفنانين الذين يجعلون حياتهم بعيدة عن الإعلام.

حسن حسني

وهو فنان قدير وعظيم تعددت أدوار في السينما، وجميع من في الوسط الفني يعتبروه والدهم حيث يعطيهم النصائح ويساعدهم في الوصول إلى النجاح، ولقد قام بالتمثيل في الكثير من الأعمال الفنية المتنوعة ما بين المسرح، والسينما، والتليفزيون وكلها لاقت رواجا كبيرا.

محمد نجاتي

لقد تميز الفنان العظيم محمد نجاتي بالتمثيل خلال الكثير من الأعمال الفمية حيث تنوعت أدواره ما بين دور الشر والخير، وما زال يقدم للفنان حتى بعد زواجه.

حمادة هلال

وهو مطرب يتميز بحنجرة وصوت مميز، حيث له العديد من الألبومات المختلفة والمشهورة، كما أن دخل إلى مجال التمثيل حيث قدم الكثير من الأعمال الفنية سواء كان في الدراما التليفزيونية، أو السينما.

محمود عبد الغني

وهو فنان قدير اشتهر بالتمثيل في العديد من الأعمال الفنية المتنوعة ولقد حرص على جعل حيات الخاصة بعيد عن الإعلام.

ياسر جلال

وهو شقيق الفنان رامز جلال النجم الكوميدي المشهور، والفنان ياسر جلال شخصيته عكس أخيه فهو ذو شخصية قوية وهادئة واشتهر بالتمثيل في الكثير من الأعمال الفنية.

سامح حسين

فقد اشتهر الفنان سامح حسين بالدور الكوميدي وهو الذي قد تألق في هذه الأدوار الكوميدية واشتهر بها نظرا لخفة دمه وحبه للفن.

محمد هنيدي

وهو نجم كوميدي تميز بأداء الأدوار الكوميدية والتي نالت على إعجاب الكثير من الناس حتي يومنا هذا.

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