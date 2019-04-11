طاردتها شائعة الزواج السري من لاعب شهير وأُصيبت بتجمع دموي بسبب مشهد.. محطات في حياة «دينا فؤاد»

بدأت إنطلاقتها من خلال الإعلام الذي كان لها بوابة إلي حلم التمثيل الذي لم تُتاح لها الفرصة من ذي قبل أن تقتحمه، وإستطاعت في فترة وجيزة أن تُبرز موهبتها الفنية وتتفرغ إليها وتحول مسارها، وباتت واحدة من أشهر نجمات الصف الثاني في عالم الدراما والسينما المصرية، وساعدها في ذلك ملامحها التي لقيت قبولًا لدى المشاهدين وأمام الكاميرا، إنها الفنانة الشابة “دينا فؤاد”.

البطاقة الذاتية

وُلدت في اليوم الخامس والعشرين من شهر يوليو لعام 1987 بقرية شها الكائنة بمحافظة المنصورة، وبدأت حياتها المهنية من خلال قناة الحرة الفضائية كمذيعة، وقدمت بها برنامج “حكايات مصرية” لمدة عامان، ومن ثم جاءتها الفرصة لتدخل مجال التمثيل من خلال أحد الضيوف الذي طلب منه الراحل نور الشريف أن يتبناها فنيًا.

فأرسلها نور الشريف إلي ورشة إعداد الممثلين، ومن ثم رشحها إلي دور “هبة” في مسلسل “الدالي” عام 2007.

وكان من المفترض أن تقدم برنامج أخر علي قناة الحرة ولكن كان تعاقد التلفزيون المصري معها الأسرع، فقدمت من خلال برنامج “يسعد صباحك” وكان لازالت تصور مشاهدها من مسلسل الدالي، حتي قررت بعد 6 أشهر أن تتفرغ للتمثيل وتترك مهنة الإعلام.

رحلة الفن

في عام 2008 تم ترشيحها لدور “نور” مع المطرب حمادة هلال بفيلم “حلم العمر”، وحققت العديد من النجومية خلال ذلك الدور الذي أدته ببراعة، ومن ثم توالت عليها العديد من الأعمال الفنية السينمائية منها والدرامية.

على المستوى الشخصي

تزوجت دينا ورزقها الله بـ “زينة” البالغ من العمر 11 عام، وصرحت بأنها لن توافق أن تعمل إبنتها في التمثيل لما فيه من أزمات ومشكلات لا تنتهي.

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