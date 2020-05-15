تعتبر صوابع زينب من أشهر الحلويات التي يحبها الأطفال والكبار في كل بيت مصري، وخاصةً في أيام رمضان والأيام العادية بصفة عامة، ويفضل الكثير من الناس تناول صوابع زينب مع الشاي أو النسكافيه أو تناول صوابع زينب منفردة، ونظراً لأهمية صوابع زينب بالنسبة لكل بيت مصري، سوف نقدم لكم في هذا المقال مقادير عمل صوابع زينب طريقة عمل صوابع زينب.

طريقة عمل صوابع زينب في البيت

مقادير عمل صوابع زينب:

• عدد 2 كوب من الطحين.

• نصف كوب من زيت الذرة.

• 6 كوب سميد.

• نصف كوب من السمن، ويمكن استبداله بالزبدة.

• ماء بكمية مناسبة دافئ.

• كمية مناسبة من الزيت للقلي.

• خميرة.

طريقة تحضير صوابع زينب:

◘ في إناء كبير الحجم بقوم بوضع الطحين والسميد ونقوم بالتقليب جيداً.

◘ نقوم بإضافة الخميرة ثم السمن والزيت ونقلب الخليط معاً.

◘ نضع كمية قليلة من الماء الدافئ ونستمر في تقليب الخليط، وهكذا تدريجياً نضيف الماء الدافئ حتي نحصل علي عجين متجانس.

◘ نضع العجين في كيس بلاستيك أبيض نضيف (لا ينصح باستخدام الأكياس السوداء) ونترك العجين ربع ساعه حتي يرتاح.

◘ خلال الربع ساعة نقوم بتحضير الشربات بالطريقة التي سنذكرها بالأسفل.

◘ بعد الربع ساعه نقوم بتقطيع العجين قطع متناسبة، ثم نقطعها إلى أصابع صغيرة.

◘ نقوم بتمرير الأصابع الصغيرة علي مصفاة ناعمة لتأخذ الشكل المعروف لصوابع زينب، أو تشكلها بأي طريقة تحلو لك.

◘ نضع الزيت علي النار، ثم نقوم بتحمير صوابع زينب حتى تأخذ اللون الذهبي ونخرجها.

◘ نقوم بسقاية صوابع زينب بالشربات ونتركها قليلاً حتي تتم التصفية وتقدم بالهناء والشفاء.

طريقة عمل شربات صوابع زينب

مقادير عمل شربات صوابع زينب:

• مياه

• سكر

• عصير ليمون

• فانيليا

طريقة تحضير شربات صوابع زينب:

◘ نقوم بخلط كافة المكونات ونقلبها مع بعض (الماء والسكر والفانيليا وعصير الليمون) ثم نضعها على النار مع التقليب حتى تصبح سميكة كما هو مطلوب.

طريقة ثانية لعمل صوابع زينب

مقادير عمل صوابع زينب:

• 3 كوب من الطحين.

• 1 ونصف كوب من السميد.

• 1 ملعقة صغيرة من السكر.

• نصف كوب من الماء الدافئ.

• كمية مناسبة من الماء الفاتر.

• 100 جرام من السمنة أو الزيت النباتي.

• 3 ملعقة كبيرة من جوز الهند.

• زيت.

• خميرة.

طريقة تحضير صوابع زينب:

◘ نضع الخميرة في نصف كوب ماء دافئ ونضيف عليها السكر ونترك الخليط حتي يتخمر (يخمر).

◘ نضع الطحين والسميد في إناء ونخلطهم معاً ونضيف عليهم جوز الهند ونقلب جيداً.

◘ نقوم بتسخين السمن أو الزيت النباتي ونضيفه علي الطحين ونقلب جيداً.

◘ نضيف خليط الطحين وخليط الخميرة ونقلب.

◘ نقوم بإضافة الماء تدريجياً أثناء التقليب حتي نحصل علي درجة التجانس المطلوبة.

◘ نشكل العجين على شكل صوابع زينب المعروفة وننقشها بالمبشرة.

◘ نترك صوابع زينب 30 دقيقة على جنب حتى تخمر (وترتاح العجينة).

◘ نضع كمية من الزيت ونقلي صوابع زينب، بعدها نخرجها ونقوم بإضافة الشربات ونتركها حتى تتم التصفية.

طريقة عمل صوابع زينب بزيت الزيتون

مقادير صوابع زينب بزيت الزيتون:

• 3 كوب من الطحين.

• 2 كوب من السميد.

• 1 كوب من زيت الزيتون.

• 2 ملعقة كبيرة من اليانسون.

• 2 ملعقة كبيرة من الشمر المطحون.

• 1 ملعقة صغيرة من كربونات الصوديوم.

• 2 كوب من الماء الدافئ.

• قليل من حبة البركة.

• زيت ذرة للقلي.

طريقة تحضير صوابع زينب بزيت الزيتون:

◘ نضع السميد والطحين واليانسون وزيت الزيتون والشمر وحبة البركة وكربونات الصوديوم في إناء ونقلب جيداً.

◘ نبدأ بإضافة الماء تدريجياً ونقلب العجين حتى نصل للدرجة المرادة من العجين المتماسك.

◘ نترك العجين يرتاح لمدة 30 دقيقة.

◘ نأخذ العجين ونشكله على شكل صوابع زينب، وننقش صوابع زينب بالمصفاة الناعمة.

◘ نقوم بتسخين الزيت ونقلي صوابع زينب حتى نصل للون الذهبي.

◘ أخيراً نضع صوابع زينب في الشربات وبعدها نحمل صوابع زينب ونتركها حتي تصفي.

طريقة عمل صوابع زيت فيديو

من خلال الفيديو البسيط والقصيرة التالي يمكنك معرفة طريقة عمل صوابع زينب الشهية بكل سهولة: