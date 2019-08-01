عاجل| بعد صراع مع المرض.. وفاة والدة الفنانة هالة صدقي

منذ قليل توفت والدة الفنانة هالة صدقي بعد صراع كبير من المرض، وقد علمت الفنانة هالة صدقي بوفاة والدتها وهي في منطقة الساحل الشمالي بالإسكندرية، وعلى الفور قد انتقلت إلى القاهرة لتشييع الجثمان، كما أنه من المُقرر أن يتم دفنها في مقابر الأسرة في منطقة 6 أكتوبر، وسوف تتلقي الفنانة هالة صدقي عزاء والدتها في كنيسة المرعشلى ولكن حتى الآن لم يتم تحديد الموعد.

وفاة والدة الفنانة هالة صدقي

لم يتم تحديد موعد الجنازة أو العزاء حتى الآن وفق ما أكدته هالة صدقي، يُذكر أن أخر أعمال الفنانة مسلسل بركة والذي تم عرضه في رمضان الماضي 2019، وشارك فية عدد كبير من النجوم البارزين في الوسط الفني، من بينهم كمال أبو رية، عبد الرحمن أبو زهرة، عمرو سعد، ورياض الخولي.