عاجل| وفاة الفنان إبراهيم نصر نجم الكاميرا الخفية – تفاصيل الدفن والعزاء

في خبر صادم وحزين على كافة محبي وعاشقي البسمة، تم تداول خبر وفاة الفنان إبراهيم نصر وذلك صباح اليوم بطل ونجم الكاميرا الخفية وذلك عن عُمر يُناهز الـ70 عاماً. هذا ولم يتم تداول الخبر منذ الصباح الباكر، لكن الجميع قد فوجئوا بالخبر بأن أسرته تقوم حالياً بتشييع جثمانه طبقا لما نتناوله فيما يلي من هذا المقال والذي يتعلق بتفاصيل نجم الكوميديا إبراهيم نصر.

وفاة الفنان إبراهيم نصر

أعلنت نقابة الممثلين منذ دقائق خبر وفاة نجم الكوميديا إبراهيم نصر، عن عمر يناهز ال70 عاماً ويعد إبراهيم نصر هو ملك ونجم الكاميرا الخفية في مصر والذي اشتهر في تسعينات القرن الماضي

تشييع جنازة إبراهيم نصر ملك الكاميرا الخفية

هذا وتشيع الآن جنازة وجثمان الفنان إبراهيم نصر نجم الكاميرا الخفية الذي وافته المنية صباح اليوم من الكنيسة المرقسية القديمة بالعباسية، هذا وسيتم دفن جثمان الفنان القدير بمقابر الأسرة بالعباسية.

إبراهيم نصر الكاميرا الخفية .. أعمال إبراهيم نصر

يعد الفنان الكبير إبراهيم نصر هو رائد من رواد برامج الكاميرا الخفية إن لم يكن أشهرهم خلال القرن الماضي كما أن له العديد من الأعمال السينمائية والفنية ولعل أبرزها فيلم “شمس الزناتي” والذي شارك فيه الفنان عادل إمام في بطولته… هذا كان كل مايخص وفاة إبراهيم نصر .