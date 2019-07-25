عاجل| وفاة الفنان القدير فاروق الفيشاوي وموعد تشييع الجثمان

رحل الفنان الكبير “فاروق الفيشاوي“عن عالمنا صباح اليوم الخميس الموافق 25 من شهر يوليو 2019، عقب إصابته بغيبوبة كبدية مساء أمس الأربعاء، كما أعلن عضو اللجنة الصحية الفنان “منير مكرم”، وأوضح الفنان الكبير “هاني مهنى” أمس عن الحالة الصحية للفنان الكبير فاروق الفيشاوي موضحاً بأن الأطباء بذلوا أقصى جهدهم في محاولة إنقاذه، كما أضاف أيضاً أثناء مداخلته هاتفياً ببرنامج (آخر النهار) بأن الفنان فاروق الفيشاوي أصيب بتوقف الكبد.

وفاة الفنان الكبير فاروق الفيشاوي

أعلن الفنان فاروق الفيشاوي عن إصابته بمرض السرطان، وذلك خلال افتتاح مهرجان (الإسكندرية السينمائي)، وتحدث قائلاً بأنه سوف يتعامل مع المرض الخبيث على أنه “نزلة برد”، وكان كلامه هذا دليلاً على إصراره لتحدي المرض وتحقيق الانتصار عليه، وتوفي الفنان فاروق الفيشاوي في مستشفى “ابن سيناء”، وسوف يتم تشييع الجثمان عقب صلاة الظهر في المهندسين من مسجد (مصطفى محمود).

رحل الفنان القدير فاروق الفيشاوي عن عالمنا اليوم وهو يبلغ من العمر 67 عاماً، ولديه من الأبناء (عمر الفيشاوي – أحمد الفيشاوي)، وأكد الفنان بعد تسلمه درع التكريم من مهرجان الإسكندرية بتاريخ 3 أكتوبر لعام 2018، بأنه فوجئ بهذا المرض الخبيث، عندما أخبره الطبيب المعالج له، موضحاً بأنه لن ينزعج تماماً من هذا الخبر، وأنه سوف يواجهه بكل عزيمة وإصرار وسيأخذ وقته مثل أي مرض آخر ويمر، ولكن جاء هذا الخبر صدمة لكل الفنانين والفنانات والحاضرين بالمهرجان.