عاجل| وفاة الفنان الكويتي أحمد جوهر

رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة الفنان الكويتي أحمد جوهر، عن عمر يناهز 65 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وتوفى جوهر، مساء أمس الخميس داخل إحدى المستشفيات في بريطانيا، حيث أنه تعرض لأزمة صحية استدعت نقله إلى غرفة العناية المركزة، وظل يقاوم المرض طوال الفترة الماضية حتى تدهورت صحته.

الجدير بالذكر أن الفنان الراحل أحمد جوهر، قدم العديد من الأعمال الفنية المختلفة سواء في المسرح أو التليفزيون، كممثل وكاتب ومخرج ومنتج من خلال شركته “الأبرق للإنتاج الفني”.

حيث بدأ مشواره الفني في أوائل الثمانينيات من خلال بعض الأدوار الثانوية، إلى أن نال شهرة واسعة في فترة التسعينيات كممثل، قبل أن يتجه إلى الإنتاج من خلال مسلسل “طش ورش” الذي عرض عام 1993.

واتجه جوهر، إلى مجال كتابة السيناريو من خلال مسلسل “طير الخير” الذي عرض عام 1998، وأصبح بعدها يقوم بكتابة جميع أعماله الفنية.