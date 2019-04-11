عاجل| وفاة الفنان محمود الجندي عن عمر يُناهز الـ 74 عام – تفاصيل الجنازة والعزاء

توفى فجر اليوم الخميس الموافق 11 ابريل 2019 الفنان الكبير محمود الجندي عن عمر يُناهز الـ 74 وذلك في أحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر بعد أزمة صحية ألمت به خلال الأيام القليلة الماضية تم نقله على إثرها إلى أحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر ليمكث بها نحو 10 أيام قبل ان ينتقل إلى رحمة الله ويفارق عالمنا. هذا ما أكده الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين في تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام المُختلفة بشأن وفاة الفنان محمود الجندي بصفته أحد القامات الفنية في مصر ومن خلال هذا المقال نستعرض تفاصيل صلاة الجنازة والعزاء على فقيد الفن المصري.

تفاصيل وفاة الفنان محمود الجندي

هذا وكما ذكرنا أن وفاة الفنان محمود الجندي كانت بسبب أزمة صحية أصابته منذ حوالي 10 أيام تم إحتجازه على إثرها في أحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر ولم يعود إلى صحته من جديد لكنه فارق الحياة. تجدر الإشارة أن الفنان المصري محمود الجندي كان يقوم حاليا بتصوير دوره في مُسلسل “حكايتي” المُسلسل الذي يشاركه الأدوار فيه ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد بدير وإدوارد ويُخرجه أحمد سمير فرج.

موعد وتفاصيل صلاة الجنازة والعزاء على الفنان محمود الجندي

هذا وتقام صلاة الجنازة على الفنان محمود الجندي بعد ظهر اليوم الخميس 11 ابريل 2019 من مسقط رأسه بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة هذا كما أعلن نقيب المهن التمثيلية مؤكدا أنه في تواصل مع نجل الفنان الراحل المخرج أحمد الجندي لتحديد موعد ومكان عزاء محمود الجندي.

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