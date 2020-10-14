عاجل| وفاة الفنان محمود ياسين عن عمر يناهز 79 عاماً

أعلن نجل الفنان محمود ياسين “عمرو محمود ياسين” عن وفاة الفنان الراحل صباح اليوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر 2020، وجاء في تدوينة قصيرة لنجل الفنان الراحل هذا الخبر المُحزن على كل مُحبي وعاشقي الفنان المصري الكبير الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم دون إبداء أي تفاصيل أو أسباب والتي من المؤكد أنها بسبب معاناته مع المرض طوال الفترة الماضية، الأمر الذي دفع البعض لإطلاق إشاعات سابقة عن وفاة الفنان محمود ياسين، وهو الأمر الذي نفته زوجته الفنانة المعتزلة شهيرة.

تفاصيل وفاة الفنان محمود ياسين عن عمر يناهز 79 عاماً

هذا ونضع الآن بين أيديكم، التدوينة التي وضعها عمرو محمود ياسين على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” والتي على إثرها استقبل العديد من رسائل المواساة والتعزية في وفاة والده.

توفي الي رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين انا لله وانا اليه راجعون أسألكم الدعاء Gepostet von Amr Mahmoud Yassin am Dienstag, 13. Oktober 2020

حياة محمود ياسين ومعلومات عن الفنان الراحل

الفنان الراحل محمود ياسين هو من مواليد عام 1941 حيث ولد في مدينة بورسعيد، تعلق الفنان الراحل بالمسرح منذ أن كان في المرحلة الإعدادية قبل أن يلتحق بنادي المسرح قبل أن يلتحق بكلية الحقوق وهو مادفعه للإنتقال إلى القاهرة.

أعمال الفنان محمود ياسين الفنية

التحق محمود ياسين بالمسرح القومي وقدم العديد من الأعمال مثل: (حدث في أكتوبر)، (الخديوي)، (الزيارة انتهت)، (البهلوان).

كانت انطلاقته الحقيقية عام 1970 حينما قدم مع الفنانة الكبيرة (شادية) فيلم (نحن لانزرع الشوك)، لتبدأ معها انطلاقته الحقيقية والتي حقق بسببها العديد من النجاحات والشهرة وقدم أدوارً كبيرة فيما بعد ليكون أحد نجوم السينما المصرية، فمن منا لا يتذكر فيلم (الرصاصة لاتزال في جيبي)، (أنف وثلاثة عيون)، (الباطنية)، (مسلسل الدوامة)، (مسلسل سوق العصر).