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“عاجل” وفاة الممثل القدير فاروق الفيشاوي فجر اليوم الخميس 25 يوليو 2019 بعد خسارة رهانه في التغلب على مرضه

كتب Sara Aliفي آخر تحديث
“عاجل” وفاة الممثل القدير فاروق الفيشاوي فجر اليوم الخميس 25 يوليو 2019 بعد خسارة رهانه في التغلب على مرضه
وفاة الفنان فاروق الفيشاوي

توفي الفنان المصري القدير فاروق الفيشاوي، فجر اليوم الخميس 25/7/2019 عن عمر يناهز 67 عاماً، وذلك  بعد صراع قصير مع مرض السرطان، وقد توفي الفنان ” فاروق الفيشاوي” نتيجة غيبوبة كبدية، وقد أعلن الفنان عن إصابته بمرض سرطان الكبد في مهرجان الإسكندرية السينمائي أمام جيع حضور المهرجان، ومن المقرر تشييع الجثمان بعد صلاة الضهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

ولد فاروق الفيشاوي  فى إحدى قرى مركز سرس الليان بمحافظة المنوفية ، يوم 5 فبراير عام 1952 لأسرة غنيه جداً مكونة من أبوين و 5 أشقاء، توفي والده عندما كان في الحادية عشر من عمره فتولى رعايته و تربيته شقيقه الأكبر رشاد.
حصل على البكالريوس في الطب العام، وحصل قبلها على ليسانس الأداب من جامعة عين شمس، وجديراً بالذكر أن  كان الظهور الكبير له في فيلم المشبوه مع النجم عادل إمام، تزوج من الفنانة  سمية الألفي وأنجبا أحمد الفيشاوي و عمر الفيشاوى.

أعماله في المسرح

قام الفنان “فاروق الفيشاوي” بالعديد من الأعمال المسرحية، والتي كان من أبرزهممسرحية القبطان مع الفنان محمود الجندي والفنانة ليلي علوي، وكانت له أعمال مسرحية كثيرة آخري استطاع من خلالها أن يثبت موهبته الفنية على خشبة المسرح.

واكتشف الفنان الراحل مرضه بالسرطان خلال عام 2018 ، حيث قام بلإعلان يوم 3 أكتوبر 2018 عن أصابته بمرض سرطان الكبد، وذلك أثناء تكريمه وتسليمه درع مهرجان الإسكندرية السينمائي، وقال يومها أنه سيدخل في تحدي مع مرض السرطان وان لديه الرغبة في الانتصار على هذا المرض .

 

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عن الكاتب

Sara Ali

سارة على، مهندسة بحب الكتابه وتتبع المقالات بحب معرفة الاخبار وتحليها

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