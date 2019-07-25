“عاجل” وفاة الممثل القدير فاروق الفيشاوي فجر اليوم الخميس 25 يوليو 2019 بعد خسارة رهانه في التغلب على مرضه

توفي الفنان المصري القدير فاروق الفيشاوي، فجر اليوم الخميس 25/7/2019 عن عمر يناهز 67 عاماً، وذلك بعد صراع قصير مع مرض السرطان، وقد توفي الفنان ” فاروق الفيشاوي” نتيجة غيبوبة كبدية، وقد أعلن الفنان عن إصابته بمرض سرطان الكبد في مهرجان الإسكندرية السينمائي أمام جيع حضور المهرجان، ومن المقرر تشييع الجثمان بعد صلاة الضهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.
أعماله في المسرح
قام الفنان “فاروق الفيشاوي” بالعديد من الأعمال المسرحية، والتي كان من أبرزهممسرحية القبطان مع الفنان محمود الجندي والفنانة ليلي علوي، وكانت له أعمال مسرحية كثيرة آخري استطاع من خلالها أن يثبت موهبته الفنية على خشبة المسرح.
واكتشف الفنان الراحل مرضه بالسرطان خلال عام 2018 ، حيث قام بلإعلان يوم 3 أكتوبر 2018 عن أصابته بمرض سرطان الكبد، وذلك أثناء تكريمه وتسليمه درع مهرجان الإسكندرية السينمائي، وقال يومها أنه سيدخل في تحدي مع مرض السرطان وان لديه الرغبة في الانتصار على هذا المرض .
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