“عاجل” وفاة الممثل القدير فاروق الفيشاوي فجر اليوم الخميس 25 يوليو 2019 بعد خسارة رهانه في التغلب على مرضه

توفي الفنان المصري القدير فاروق الفيشاوي، فجر اليوم الخميس 25/7/2019 عن عمر يناهز 67 عاماً، وذلك بعد صراع قصير مع مرض السرطان، وقد توفي الفنان ” فاروق الفيشاوي” نتيجة غيبوبة كبدية، وقد أعلن الفنان عن إصابته بمرض سرطان الكبد في مهرجان الإسكندرية السينمائي أمام جيع حضور المهرجان، ومن المقرر تشييع الجثمان بعد صلاة الضهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

ولد فاروق الفيشاوي فى إحدى قرى مركز سرس الليان بمحافظة المنوفية ، يوم 5 فبراير عام 1952 لأسرة غنيه جداً مكونة من أبوين و 5 أشقاء، توفي والده عندما كان في الحادية عشر من عمره فتولى رعايته و تربيته شقيقه الأكبر رشاد.

حصل على البكالريوس في الطب العام، وحصل قبلها على ليسانس الأداب من جامعة عين شمس، وجديراً بالذكر أن كان الظهور الكبير له في فيلم المشبوه مع النجم عادل إمام، تزوج من الفنانة سمية الألفي وأنجبا أحمد الفيشاوي و عمر الفيشاوى.