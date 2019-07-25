عاجل.. وفاة فاروق الفيشاوي بعد صراع مع مرض السرطان

توفي فجر اليوم الخميس الفنان القدير فاروق الفيشاوي بعد صراع مع مرض السرطان، انتهى به إلى تدهور حالته الصحية ودخل المستشفى أمس الأربعاء وساءت حالته ودخل في غيبوبة كبدية إلى أن تم الإعلان عن وفاته منذ قليل.

وكان الفنان فاروق الفيشاوي يرقد في مستشفى ابن سيناء في ساعاته الأخيرة، وتم إعلان تشييع جنازته يوم الخميس بعد صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود في محافظة القاهرة.

ولد محمد فاروق فهيم الفيشاوي في محافظة المنوفية عام ١٩٥٢ وتحديدا في قرية سرس الليان، وتزوج الممثلة سمية الألفي في الفترة من ١٩٩٧٢ وحتى ١٩٩٢، ولديه من الأبناء أحمد الفيشاوي وعمر الفيشاوي.

الفنان فاروق الفيشاوي حاصل على درجة البكالوريوس في الطب العام وليسانس الآداب من جامعة عين شمس وبدأ مشواره الفني في العام ١٩٧٣ وكان الدور الذي أثر في مسيرته شخصية الضابط في فيلم المشبوه للفنان عادل إمام وسعاد حسني.

لم يستمر صراع فاروق الفيشاوي مع المرض بعد إعلانه عنه لمدة سنة كاملة، حيث أنه كشف عن إصابته بمرض السرطان في شهر أكتوبر من العام الماضي أثناء تسلمه درع تكريمه من مهرجان الإسكندرية، وقال حينها إنه سيتعامل مع المرض بشكل طبيعي دون خوف وبكل إرادة.

يذكر أن مرض السرطان لاحق العديد من المشاهير في الفترة الأخيرة مثل الفنان زكي فطين عبدالوهاب ومقدم البرامج شريف مدكور.