عاجل: وفاة مصطفي حفناوي اليوتيوبر المصري الشهير بعد تعرضة لجلطة في المخ

توفي منذ قليل اليوتيوبر المصر مصطفي حفناوي صاحب ال 25 عام بعد تعرض لجلطة في المخ تسبب بها الأهمال الطبي علي حد قول أهل المتوفي، حيث شهدت السوشيال ميديا الأيام القليلة الماضية حالة من التعاطف مع مصطفي حفناوي من رواد السوشيال ميديا، ومن الفنانين الذين طالبوا جمهورهم بالدعاء بشفاء لمصطفي.

مصطفي حفناوي

قبل وفاة مصطفي حفناوي بعدة أيام شعر بتعب بسيط في الرأس والكلي وذهب إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، ولكن تم تشخيص المرض بشكل خطأ وتم إعطاءة دواء غير مناسب للمرض من ما تسبب في جلطة في المخ نتج عنها شلل نصفي وغيبوبة، بعد انتشار تفاصيل الحالة الصحية لمصطفي عبر السوشيال ميديا، تعاطف معة الكثير من الفنانين وبالتحديد الفنان تامر حسني .

زيارة الفنان تامر حسني لحفناوي

مصطفي حفناوي يعد من أحد جمهور الفنان المصري تامر حسني، حيث كان قبل دخولة عالم الميديا واليوتيوب من أشد المعجبين بفن تامر حسني، وكان يراة قدوه له كغيرة من شباب جيله، ومنذ عامين طلب مصطفي من الفنان تامر حسني عبر صفحتة علي موقع التواصل الأجتماعي فيس بوك عن طريق فديو مصور،أن يرى الفنان تامر حسني بمناسبة عيد ميلاده ال23، ولم يمضي ساعات لا ولبى الفنان تامر حسني رغبته ودعاة إلى الحضور في لوكيشن تصوير أحد افلامه وقام تامر بالأحتفال بعيد ميلاد مصطفي.

يذكر أن الفنان تامر حسني قدتوجه إلى المشفي الذي كان موجود به مصطفي حفناوي، أمس أول فور علمه بحالة مصطفي وتحدث مع والدته وطلب تقارير الحالة الصحية لمصطفي، وعرض نقلة إلى الخارج لتقلي العلاج,