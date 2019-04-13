عاشت بفيلا يسكنها الأشباح وأصيبت بأزمة نفسية لوفاة جنينها.. محطات في حياة بائعة الزهور «مها ابو عوف»

حصرتها ملامحها الرقيقة الأجنبية في أدوار المرأة الدلوعة الأستقراطية، فقد أهلتها العيون الخضراء والشعر الأشقر بجانب موهبتها إلي عالم الفن والشهرة الواسعة، بالإضافة إلي كونها سيدة مثقفة متحضرة وينطلق لسانها بالعديد من اللغات الأجنبية، ولعل ذلك الحيز من الأعمال الفنية المنحصرة فيها يسبب لها إزعاجاً وتحاول بقدر المستطاع أن تخرج نفسها من تلك الأدوار وجسدت دور “أم وحيد” مع الفنان أحمد أدم في فيلم “معلش إحنا بنتبهدل”، ولعبت به شخصية السيدة الشعبية، إنها الفنانة “مها أبو عوف”.

نشأتها

في اليوم الثامن والعشرين من شهر نوفمبر لعام 1959 ولدت الفنانة “مها أحمد شفيق أبو عوف” لأب من الصعيد وأم تنتمي جذورها إلي أصول تركية وسورية، ولديها شقيق واحد يكبرها وهو الفنان “عزت أبو عوف” و4 شقيقات وهن “منال، مريم، مني، ميرفت”.

بعد المرحلة الثانوية إلتحقت بالجامعة الأمريكية في ميدان التحرير، وفي أواخر السبعينات إنضمت إلي فرقة “فور إم” مع شقيقتها والتي يملكها شقيقها الأكبر عزت.

تغيير مسار

بسبب ظروف الحياة لكل عضو من أعضاء فرقة “فور إم” التي طرأت عليهم، إضطروا إلي أن توقف الفرقة ويشق كل منهم طريقه بمفرده، فبدأت مها أبو عوف في الإلتفاف نحو مجال التمثيل والدراما التليفزيونية.

في بداية مشوارها الفني عملت كـ مقدمة لفترة وجيزة لتقدم فقرة التمارين الرياضية بإحدي القنوات المحلية

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