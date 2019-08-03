عذبت محمد فوزي وتمنت دخولها الجنة.. ما لا تعرفه عن صاحبة أغنية كل دقة في قلبي الفنانة نازك

عاشت الفنانة اللبنانية نازك فترة في مصر، اسمها الحقيقي هو “هبة مدقة الحسيني”، شاركت في أعمال غنائية وتمثيلية متنوعة، وكان أول عمل لها أمام شاشات التليفزيون فيلم (كل دقة في قلبي) مع الفنان “محمد فوزي”، ثم استمرت بعد ذلك في الغناء، ومن أشهر أغانيها: (رسالتي إليك حبيبي – خلي الأمل فكرتك – الله أكبر في الإسلام – ما يهونش عليك – يا حلو تحت التوتة – في غلطتك سامحتك – جمال الروح) وغيرهم، رحلت الفنانة عن عالمنا وهي تبلغ من العمر 70 سنة.

تفاصيل أمنية الفنانة اللبنانية نازك

يعتقد الكثير من الجمهور أن حياة الفنانين هي السهر والشهرة وشرب الخمر والابتعاد عن الدين، ولكن هناك بعض الفنانين برهنوا على وجود الأخلاق والدين والفن، وأن الفنان ما هو إلا إنسان، وكونه من المشاهير وتحت الأضواء ليس مبرراً له لفعل أي شيء من المحرمات ومخالف لديانته.

كانت الراحلة نازك خير دليل ومثال على ذلك، فقد كانت تتحدث كثيراً عن التزامها بالدين، وكانت ترى الفن ما هو إلا وسيلة لإرشاد الناس حول الخير والفضيلة، وقد أكدت على أنها شخص عادي مثل باقي الناس، تؤدي الصلاة وتقرأ القرآن، وتصوم شهر رمضان الكريم وغيره من أيام السنة، وسُئلت الفنانة نازك قبل اعتزالها للفن عن أمنيتها، فأجابت: أمنيتي الكبرى أن أرتل القرآن الكريم بصوتي في الإذاعة العربية، وكل أمنياتي دخول الجنة.

قامت الفنانة نازك بدور المدرسة التي تحب وتعشق زميلها، وكان دور الفنان محمد فوزي، وكان هذا المشهد أنها تعترف له عن حبها ولكنها لم تستطع فعل ذلك أثناء التصوير، وكاد فوزي أن يُجن وظل يحلف لها مراراً أنه تمثيل فقط، وبعد محاولات كثيرة حتى اعترفت بذلك، ولكن كان المصور في غفلة بأنها لن تنطق الكلمة وتم إعادة المشهد مرة أخرى وكانت بصعوبة أكبر.