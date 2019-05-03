عرض مسلسلات رمضان على mbc مصر اعتباراً من السبت وننشر مواعيدها

قبل رمضان بيومين تبدأ قناة mbc مصر فى عرض مسلسلات رمضان اعتباراً من يوم السبت 4 أبريل 2019، وقد جاء ذلك من خلال إعلان للقناة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حيث نشرت القناة “رمضان هيبتدي عندنا بكرة .. انتظروا مسلسلات mbc مصر يوم السبت”، حيث تعرض قناة mbc مصر خلال شهر رمضان 3 مسلسلات ومسرحية يومياً من مسرحيات “مسرح مصر”.

وقد نوهت القناة من خلال الصفحة الرسمية على “تويتر” فى منشور آخر قائلة: إنه اعتباراً من يوم السبت يبدأ عرض مسرحية جديدة من مسرح مصر فى الساعة السابعة والنصف مساءً، يليها مسلسل “قابيل” بطولة محمد ممدوح، وأمينة خليل، ويعرض فى الساعة التاسعة مساء، ثم مسلسل “فكرة بمليون جنيه” بطولة على ربيع، ويعرض فى الحادية عشر مساءً، ثم مسلسل “شقة فيصل” بطولة محمود كريم عبد العزيز ويعرض فى منتصف الليل فى الثانية عشر مساءً.

مسلسلات رمضان بكره السبت على MBCمصر#رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/TwpBsFvfIo — MBC مصر (@mbcmasr) May 2, 2019

مواعيد مسلسلات رمضان على قناة mbc مصر

أولاً: مسلسل “قابيل” يعرض على قناة mbc مصر فى الساعة التاسعة مساءً بطولة محمد ممدوح، ومحمد فراج، وأمينة خليل، وعلي الطيب، وتامر نبيل، وأحمد كمال، بسنت شوقي، ونهي عابدين، والمسلسل من إنتاج شركة E Producers، والمسلسل من تأليف كريم يوسف ومصطفى صقر ومحمد عز، ومن أخرجه هو كريم الشناوي.

إنتظروا أولى حلقات مسلسل #قابيل غدا 9 مساء على MBC مصر#رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/UMUsQUG3HE — MBC مصر (@mbcmasr) May 2, 2019

ثانياً: مسلسل “فكرة بمليون جنيه” يعرض على قناة mbc مصر فى الساعة الحادية عشر مساءً وهو من بطولة علي ربيع، وصلاح عبد الله، وصابرين، وسهر الصايغ، وكريم عفيفي، وطارق عبد العزيز، وملك قوره، وأحمد خالد صالح، وخالد كمال، وولاء الشريف، وخالد عليش، وندي عادل، ومحمد محمود وغيرهم، والمسلسل من إنتاج شركة “المتحدين” للمنتج صادق الصباح، ومن تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحي عبد المقصود وشريف يسرى ومن إخراج وائل إحسان

انتظروا أولى حلقات مسلسل "فكرة بمليون جنيه" غداً 11 مساءً على MBC مصر#رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/QTk8pty0vD — MBC مصر (@mbcmasr) May 2, 2019

ثالثاً: مسلسل “شقة فيصل يُعرض فى الساعة الثانية عشر مساءً على mbc مصر والمسلسل من بطولة بطولة كريم محمود عبد العزيز، وأيتن عامر، وصلاح عبد الله، ونسرين أمين، ووائل نور، ومي القاضي، وأحمد فتحي، ومصطفى أبو سريع، وثراء جبيل، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

إنتظروا أولى حلقات مسلسل شقة فيصل غدا 12 مساء على MBCمصر#رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/gVOA7leNr6 — MBC مصر (@mbcmasr) May 2, 2019

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