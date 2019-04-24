عمل بائعًا للتين الشوكي وارتبط بهذه الفنانة وأُصيب بهذا المرض النادر.. الجانب الخفي في حياة الفنان السوري «باسل خياط»

كعادته منذ الصغر يتوجه نحو معسكر الكشافة، ولكن ذات يوم تفاجئ بحركات من قبل زملائه لم يعتاد عليها من ذي قبل، حيث كانوا يختبئون وأهليهم يتوافدون عليهم كل حين، وما إن مرت بعض الدقائق القليلة إلا وظهروا علي خشبة المسرح وبرعوا في التمثيل بجدارة جعلت الحاضرين يصفقوا بحرارة معبرين عن مدي إعجابهم بموهبتهم، ومن هنا بدأت تنمو فكرة التمثيل بداخله وحدد هدفه وهو أن يصبح واحدًا من أشهر نجوم الفن في سوريا والوطن العربي، فقرر أن يلتحق بمعهد الفنون المسرحية، وحقق النجومية التي طالما يحلم بها ولمع بريقه أكثر عندما جاء إلي مصر، إنه الفنان السوري «باسم الخياط» وأبرز المحطات في حياته سوف نستعرضها في هذا التقرير.

بداية مبكرة

في اليوم التاسع والعشرين من شهر أغسطس 1977 بإحدي أحياء دمشق عاصمة سوريا، داخل كنف أسرة بسيطة الحال، وكثير ما كانت تمر بأزمات مالية ضيقة، ومن هنا بدأ كل فرد من أفراد الأسرة أن يتحمل المسئولية علي عاتقيه، وذات مرة فكر باسل في الإنتحار؛ بسبب إضاعة جاكيت باهظ الثمن إشتراه والده وأعطاه له.

ولم تكن فكرة التمثيل في مخيلته ذات يوم، ولكن دخله بدافع الغيرة، فحينما كان صغيرًا ويبلغ من العمر 8 سنوات، رأي زملائه يقدمون عرضًا مسرحيًا بالمدرسة وبمجرد أن إنتهوا صفق لهم كل الحاضرين تصفيقًا حارًا، فدخل في نفسه الرغبة بأن يصبح مثلهم ويقف علي خشبة المسرح، وسارت السنوات علي تلك الحال حتي أنهي المرحلة الثانوية، وقرر أن يصقل الموهبة بالدراسة؛ فقدم أوراقه إلي المعهد العالي للفنون المسرحية بسوريا، ولكن رفضه المسئولون في الإختبارات، ولكن عاد وحاول مرة ثانية حتي إجتازها ونجح.

بداية المسيرة

في مطلع الألفينيات كان أول ظهور له من خلال مسلسل “أسرار المدينة”، ومن ثم توالت عليه الأدوار الفنية السورية، وعلي رأسهم “بقعة ضوء، صلاح الدين الأيوبي، البواسل، أبناء القهر، الظاهر بيبرس، علي حافة الهاوية، التغريبة الفلسطينية”، وفي عام 2002 رشحه المخرج يسري نصر الله لدور بفيلم “باب الشمس”، بعدما أُعجب بموهبته الفنية ومن هنا بدأت مسيرته الفنية تتمدد إلي مصر.

تعدد المواهب

ولم يكتفي بإقتحام مجال التمثيل ولكن قرر أن يخوض الغناء أيضًا، وعن ذلك الأمر قال:

«لو فشلت فما المشكلة الكل معرض لكل شيء، للنجاح وللفشل، وهي عمومًا لن تأخذني من عالم الفن، وإن نجحت فيها ستضيف لي الكثير من النجاح»

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