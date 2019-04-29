عندما يكتمل القمر الحلقة 22 وماذا تريد فلوة من جمعان

مسلسل عندما يكتمل القمر الحلقة 22 هو مسلسل عربي كويتي دراما يدور أسرة تعيش في بيت ويقوم بلبس رب الأسرة جن يسمى فلوة، وقد شهد المسلسل اعجاب الكثير من الجماهير المتابعة للدراما العربية،وتكون فكرة المسلسل شبيهة بنسبة كبيرة إلى مسلسل ساخرة الجنوب بنسبة كبيرة الذي قد انتهى منذ سنة وكانت بطلة المسلسل الفنانة حورية فرغلى، وحقق مسلسل ساخرة الجنوب نجاحات كبررة، ولكن مسلسل عندما يكتمل القمر بدأ في إثبات أن قصته مؤثرة ومميزة لجميع المتابعين، تابعونا في موقعنا كلمة دوت اروح ورصد تفاصيل الحلقة 22، وتوقيت عرض الحلقة.

مسلسل عندما يكتمل القمر الحلقة 22

ينتظر جميع محبي الدراما الكويتية ومسلسل عندما يكتمل القمر الحلقة 22 بشدة نظرا لما سيكون بها من أحداث مميزة للغاية، خاصة بعد أن رفضت فلوة الخروج من جسم جمعان، وقالت أنها تريد البقاء في جيدة لحمايته من عائلته سنتعرف معكم خلال الحلقة اليوم السبت عن كيفية خروط الحنية فلوة من جمعان وهل ستخرج أم ستصر على تسبقها بمحمايته من عائلته.

موعد مسلسل عندما يكتمل القمر

يعرض مسلسل عندما يكتمل القمر في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويذاع في الحادية عشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويتم اذاعته في الحادية عشر مساء بتوقيت الامارات.

يتم اذاعته على قناة أن بي سي وان.

تابعونا لرصد تفاصيل الحلقة 22 المقرر اذاعتها اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر أبريل الجاري.

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