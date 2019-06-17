غدا، الجسمى فى موسم جده برفقة يارا

سيحيى النجم الامراتى حسين الجسمى اقوى حفلات مهرجان موسم جدة، برفقة الفنانه اللبنانية يارا، اليوم الاربعاء الموافق 19 يونيو بالواجهة البحرية

ويأتى مهرجان موسم جدة ضمن اعمال الهيئة العامة للترفية، والتى يرأسها حاليا المستشار تركى ال الشيخ والذى وعد بتحول كبير فى فكر وخطط المملكة العربية السعودية وفقًأ لرؤية 2030، وتم بدء فعاليات مهرجان موسم جده بدعوه العديد من اشهر نجوم العرب امثال نجوى كرم واحلام ونانسى عجرم، بالاضافة لحفل حسين الجسمى المنتظر اليوم.

يذكر أن اخر اغنية لحسين الجسمى كانت بعنوان “عيدك بلمبارك يا محبوب‏” وقد نشرها علي قناته الشخصية بموقع اليوتيوب فى ايام الاحتفال بعيد الفطر المبارك، الاغنية من كلمات انع بن سعيد العتيبة،وقد لحنها حسين الجسمى بنفسه.

اما يارا فقد نشرت احدث اغانيها “شو بدو” وكانت حصريا على تطبيق انغامى حتى اصبحت متوفرة الان على قناتها الرسمية باليوتيوب ومن المنتظر أن تصدر يارا الالبوم الجديد خلال الشهور القليلة المقبلة، وظهرت يارا فى الكليب كأنها سائقة تاسكى بأحد شوارع لبنان، والكليب من اخراج ريشا ساركيز وكلمات احمد مدى.

وكان طليب “مليت” هو احدث اغانى يارا وكان برفقة الدوزى ودي يوسف، وقد حقق الكليب نجاح باهر، حيث وصل الى 7 مليون مستمع على قناه يارا الرسمية باليوتيوب.