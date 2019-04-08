تكريم سمية الخشاب في السعودية بإهدائها ختم الرسول وملتقى المرأة ينفي

أثار تكريم الفنانة سمية الخشاب في المملكة العربية السعودية من قبل «جمعية المنتجين والموزعين السعوديين» موجة غضب عارمة من الشعب السعودي، ما تسبب في سيل لاذع من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

انتقاد سمية الخشاب غير دقيق

ونشرت اللجنة المنظمة لملتقى المرأة السعودية الثالث بيانا أمس الأحد، للرد على الانتقادات قالت فيه: «إن ما يتم انتشاره وتداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تكريم الفنانة المصرية سمية الخشاب غير دقيق».

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مشاركة سمية الخشاب بناء على طلب من الجمعية

وأكدت اللجنة أن سمية الخشاب شاركت بناء على خطاب من اللجنة بطلب مشاركتها، وخاصة أنها تشغل منصب رئيسة جمعية الثقافة والفن وكانت مشاركتها للتعبير عن مكانة المرأة السعودية وما وصلت له خارج المملكة في عيون خارجية.

سمية الخشاب تعبر عن تقديرها للمرأة السعودية

وعبرت الفنانة المصرية سمية الخشاب عن تقديرها واعتزازها بوجودها في المملكة العربية السعودية وما آلت إليه المرأة السعودية من مكانة في شتى مناحي الحياة.

https://twitter.com/sattam_al_saud/status/1114875767727505408/photo/1

وأضافت اللجنة أن التكريم اقتصر على 8 سيدات سعوديات تميزن في مجالات علمية وعملية.

https://twitter.com/somayaelkhashab/status/1114853782385565696/photo/1

واختتمت اللجنة بيانها إذ أكدت على أن التكريم مخصص للمرأة السعودية فقط، وتم توزيع الدروع الذكارية للمشاركين ومن ضمنهم سمية الخشاب.

سمية تنشر مقطع فيديو يعبر عن سعادتها بوجودها في السعودية

وكانت الفنانة المصرية قد نشرت مقطع فيديو وصورا على موقع «تويتر» وثقت لحظات تكريمها، حيث عبرت الخشاب عن سعادتها بالتكريم وبتواجدها في السعودية.

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