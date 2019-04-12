فاجأت الجمهور بزواجها وأُصيبت بـ«العمي» وأصابتها حالة إكتئاب.. أهم المحطات في حياة «أمل رزق»

حياة الفنان تحتوي على الكثير من الأحداث المختلفة والتي يعيشها بكل مراحلها سواء كانت الفرح أو الحزن وكثيراً ما يسعى الفنان في بداية حياته الى التميز وتجسد أدوار مميزة ليترك بصمة في أذهان الجمهور ونحن اليوم سنتعرف على أهم المحطات التي مرت بها الفنانة أمل رزق في حياتها.

نشأتها

وهي من مواليد عام 1969 من شهر يناير، ولقد عاشت بداية طفولتها في السعودية حيث كان والدها يمتلك صيدلية في السعودية، ولكنها عادت الى مصر لاستكمال دراستها والتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

بداية حياتها الفنية

من أول أعمالها الفنية كان في عام 1994 عندما شاركت في مسلسل “العائلة” مع الفنان محمود مرسي وليلى علوي وكان دور صغير وبعدها توالت مشاركتها في الكثير من العمال الفنية فقد شاركت في عام 1995 في مسلسل “ليالي الحلمية” كما شاركت في عام 1996 في مسلسل “أحلام كو” ومن أشهر الأعمال الفنية التي شاركت فيها هي

مسلسل السيرة الهلالية

مسلسل أم العروسة

مسلسل نساء في الغربة

مسلسل للعدالة وجوه كثيرة

مسلسل البنات

مسلسل دعوة فرح

مسلسل آدم

كما كان لها نصيب في المشاركة في السينما من خلال المشاركة في فيلم “جيم أوفر” مع الفنانة يسرا والفنانة مي عز الدين ونخبة كبيرة من النجوم وتوالت بعدها المشاركات السينمائية لها حيث أنها قد شاركت في فيلم” فبراير الأسود” مع الفنان خالد صالح ومجموعة من النجوم.

← آخر خبر: