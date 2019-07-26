رحلة فاروق الفيشاوي من الميلاد إلى الرحيل .. تعرف على مؤهلاته واهم أعماله وزيجاته

رحل اليوم عن عالم الفن والفنانين الفنان المصري الكبير فاروق الفيشاوي، وذلك بعد صراع مع المرض لم يمتد لفترة طويلة، وتوفي عن عمر يناهز 67 عام، بعد أن أصيب بمرض سرطان الكبد، وقد اعلن الفنان عن إصابته بمرض سرطان الكبد في مهرجان الإسكندرية السينمائي أمام جيع حضور المهرجان

ولم يخفي الفنان فاروق الفيشاوي مرضه عن احد بل كان يقول انه يحارب المرض ويحارب السرطان بكل قوة، وانه سينتصر عليه، وكان فاروق حتى وقت قريب رغم مرضه كان يظهر في المهرجانات وبرامج التلفزيون.

بداية نهاية فاروق الفيشاوي

ومنذ أيام قليلة أعلنت الكثير من المواقع الإلكترونية والإخبارية والقنوات الفضائية عن إصابته بوعكة صحية كبيرة دخل على اثرها إلى مستشفي ابن سيناء، والتي أعلنت فيها مصادر اليوم عن رحيله فجر اليوم .

قصة كفاح وحياة فاروق الفيشاوي

ولد فاروق الفيشاوي وسط أسرة ثرية وعرف عنها الثراء في عام 1952م، وبالتحديد في الخامس من فبراير من هذا العام، ولد في إحدى قرى محافظة المنوفية وهو مركز سرس ليان، وتوفي والده عندما كان صغيرا حيث كان يبلغ من العمر 11 عام، وتولى أخوه الأكبر تربيته وهو أخوه رشاد.

وبالرغم من تفوقه في الدراسة وتخرجه من كلية الطب العام، وحصوله على ليسانس الإدآب من جامعة عين شمس قبلها، ألا انه كان شغوفا بطريق الفن والفنانين وترك الطب من اجل العمل في السينما.

زواج فاروق الفيشاوي من الفنانة سمية الألفي

تزوج الفنان فاروق الفيشاوي من الفنانة سمية الألفي وانجب منها ولدين احدهما هو الفنان المعروف احمد فاروق الفيشاوي، والذي سلك طريق ومسلك والده في السينما ، والثاني هو ابنه عمر.

لم تكن الفنانة سمية الألفي هي زوجة الفنان الوحيدة ولكنها كانت أم أولاده، حيث تزوج من الفنانة سهير رمزي ثم تزوج مؤخرا من فتاة من خارج الوسط الفني اسمها نورهان.

بداية مشوار فاروق الفيشاوي السينمائي

كانت أول أعمال الفنان الراحل والتي لفتت الأنظار أليه هو دوره في مسلسل أبنائي الأعزاء شكرا بطولة الفنان الراحل عبد المنعم مدبولى ويحي الفخراني وصلاح السعدني، وبعد ذلك تألق في مسلسل ليلة القبض على فاطمة، وكان دوره في هذين المسلسين هما بداية انطلاقه الفنية، حيث رشح بعدها لدوره في فيلم سينمائي وهو فيلم المشبوه مع الفنان عادل أمام والفنانة سعاد حسني.

بعد ذلك بدأت الأعمال التلفزيونية والسينمائية تتوالى وبكثرة عليه حيث شارك في اكثر من 130 عمل سينمائي وتلفزيوني ودرامي ومسرحي، ومن أفلامه المشهورة حنفي الآبهة والمشبوه وديك البرابر وغدا سانتقم وعلى الزيبق، ونساءخلف القضبان، وقهوة الماوردي وغيرها الكثير والكثير من الأعمال الفنية.

أعماله في المسرح

من أعمال فاروق الفيشاوي في المسرح مسرحية القبطان مع الفنان محمود الجندي والفنانة ليلي علوي، وكانت له اعمل مسرحية كثيرة نجح من خلالها أن يثبت موهبته الفنية على خشبة المسرح

اصابة فارق الفيشاوي بمرض السرطان

اكتشف الفنان الراحل مرضه بالسرطان خلال عام 2018 أي العام الماضي حيث اعلن في 3 أكتوبر 2018 عن أصابته بمرض سرطان الكبد، وذلك أثناء تكريمه وتسليمه درع مهرجان ألإسكندرية السينمائي، وقال انه سيدخل في تحدي مع مرض السرطان وانه لديه الرغبة في الانتصار على هذا المرض اللعين.

رحيل فاروق الفيشاوي

ولكن يبدو أن معركته مع المرض انتهت بانتصار المرض على المريض ورحل عنا فجر اليوم فاروق الفيشاوي بعد رحلة قصيرة مع مرض سرطان الكبد وتوفي فاروق الفيشاوي عن عمر يناهز 67 عام فجر يوم 25 يوليو 2019.

وصيته ومدفنه

أوصي الراحل الفنان فاروق الفيشاوي أبناءه وزوجته بان يدفن بجوار أخيه في مسقط راسه الأصلي في قرية سرس ليان بالمنوفية، وبالفعل تم دفن جثمانه في محافظة المنوفية قرية سرس ليان بجوار شقيقه الأكبر رشاد الذي قام بتربيته بعد وفاة والده .