عاجل “بالفيديو” الألفي تنهار وتصرخ “فاروق مات” وجراحة فاشلة أدخلت فاروق الفيشاوي في غيبوبة ونجله يحطم كاميرات الصحفيين

وداعاً فاروق الفيشاوي، الفنان الذي أحبه الجميع وجنازته اليوم كانت أكبر دليل على ذلك، فمنذ شهور قليلة أعلن الفنان الراحل فاروق الفيشاوي عن إصابته بمرض السرطان، هذا المرض الذي انتشر كالنار في الهشيم ولم يترك صغيراً ولا كبيراً، ولكنها أقدار، وفي فجر اليوم استيقظ المصريون على نبأ وفاة الفنان الكبير فاروق الفيشاوي عن عمر يناهز الـ 67 سنة، بعد صراع مع المرض الذي أكد قبل ذلك أنه سيواجهه بكل قوة وعزيمة إلا أن المرض تمكن منه وتوفي متأثراً به صباح اليوم.

سمية الألفي تصرخ “فاروق مات”

وأثرت وفاة الفنان فاروق الفيشاوي في الجميع وعلى رأسهم زوجته الفنانة سمية الألفي التي انهارت أكثر من مرة اليوم، مرة فور علمها بنبأ وفاة الفيشاوي، والمرة الأخرى أثناء تشييع جنازة الراحل فاروق الفيشاوي، ووفق مصادر للوطن، فأن سمية الألفي فور تلقيها خبر الوفاه انهارت وظلت تصرخ وتردد “فاروق مات”، وكانت تلازمه في الفترة الأخيرة من حياته بعد تدهور صحته بشكل مفاجئ ونقله إلى أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

جراحة فاشلة تسببت في دخول فاروق الفيشاوي في غيبوبة مات على إثرها

ووفق نفس المصادر لجريدة الوطن، فإن خطأ طبي وجراحة فاشلة أدت إلى دخول الفنان فاروق الفيشاوي في غيبوبة، وتم وضعه على الأجهزة الطبية، لحين استيقاظه من الغيبوبة إلا أنه لم يفق منها، وكان الفيشاوي خضع قبل وفاته بساعات لعملية “بذل” من أجل سحب السوائل والياه المتراكمة على الرئة والكبد والبطن، ولكن فشلت عملية البذل، وذلك لأن جميع أعضاء الجسد تصاب باضطرابات وتتعطل قبيل الوفاه.

أحمد الفيشاوي ينفعل على الصحفيين ويحطم الكاميرات

وأثناء تشييع جنازة الفنان فاروق الفيشاوي اليوم انفعل نجله الفنان أحمد الفيشاوي على الصحفيين المتواجدين بالمهندسين أمام مسجد مصطفى محمود.

وقام الفيشاوي الصغير بتكسير عدد من كاميرات الصحفيين، وذلك كما في الفيديو الموجود أسفل الخبر.