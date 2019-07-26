“بالصور” أحمد الفيشاوي يرفض تنفيذ آخر وصية لوالده وأول تعليق له بعد وفاة الفنان فاروق الفيشاوي وينشر صوراً غريبة وطريفة

توفي الفنان الكبير فاروق الفيشاوي أمس الخميس بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ، الأمر الذي أحدث حالة من الحزن الكبير بين الفنانين وجمهوره ومحبيه، وجاءت وفاته بعد إصابته بمرض السرطان منذ شهور قليلة وإعلانه عن ذلك بنفسه عاقداً العزم على مقاومة هذا المرض، ولكنه دخل في غيبوبة قبل وفاته بأيام، وتم نقله إلا إحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة إلا أنه وافته المنية ولم يفق من غيبوبته.

أول تعليق من الفنان أحمد الفيشاوي على وفاة والده

وفي أول تعليق من نجله الفنان أحمد الفيشاوي على وفاة والده الفنان فاروق الفيشاوي كتب قائلاً ومردداً قول الله تعالي “وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون”، ثم دعا لوالده وطلب من جمهوره الدعاء له، ولكن في نفس الوقت نشر صورة طريفة تجمعه هو ووالده فاروق الفيشاوي معلقاً “مع السلامة يا صاحبي”، كما هي موجودة أسفل الخبر.

أحمد الفيشاوي يرفض تنفيذ وصية والده

وكانت وصية الفنان فاروق الفيشاوي قبل موته بشهر بحسب ابن شقيقه “باسم جلال الفيشاوي”، أن يصلى عليه ويخرج جثمانه من مسجد الصعيدي في مسقط رأسه بسرس الليان بمحافظة المنوفية، ثم يدفن في مقابر العائلة بنفس البلد التي ولد فيها بالرغم من وجود مقابر خاصة به في محافظة القاهرة.

وبعد الصلاة عليه في القاهرة رفض أحمد الفيشاوي أن يصلى على أبيه مرة أخرى في مسجد الصعيدي بسرس الليان وجاء به على المقابر مباشرةً وانفعل على الحاضرين أمام مدافن العائلة، بعد الزحام الشديد من الأهالي.