مديحة التي وقعت فى حب فريد الأطرش ولم يتزوجها بعد حب دام 10 أعوام وصفعها أمام الناس بسبب هذه الفنانة

فريد الأطرش أحد أبرز المطربين في الوسط الفني والذي استطاع أن يترك بصمة في الغناء العربي بشكل عام، لم تقتصر أعمال الفنان الراحل فريد الأطرش على الغناء فقط بل شارك في عدد من الأفلام، حيث وصل عدد الأفلام التي شارك بها نحو 31 فيلم، وكانت بدايته في التمثيل في عام 1941، ومن أبرز أعماله التي مازالت راسخة في أذهان الكثير من الجماهير حتى الآن فيلم حبيب العمر وحقق شهرة كبيرة جداً في ذلك الوقت.

أيضا لحن لعدد كبير من الفنانون والفنانات أبرزهم إسماعيل ياسين والفنانة وردة الجزائرية، والفنانة صباح، والفنانة شادية وعدد كبير من أبرز نجوم الفن في الوسط الفني قديماً، وتوفي الفنان فريد الأطرش في عام 1974 نتيجة لمرض في القلب والأوعية الدموية عن عمر يناهز 64 عام.

السبب الذي جعل فريد الأطرش يصفح الفنانة مديحة أمام الناس

الجدير بالذكر أن الفنان فريد الأطرش خاص عدد كبير من علاقات الحب كان من أبرزهم الفنانة مديحة والتي كانت تنتمي لعائلة ارستقراطية غنية، بلغت مدة ارتباطه بها نحو 10 سنوات وفي حوار صحفي له وصفها بخفة دمها وأنها لها قدر من الجمال ما يجعلها تليق بلقب ملكة جمال، حيث تعلق فريد الأطرش بها بشدة وكانت مديحة تمثل أغلب اهتمامته.

وفي لقاء بينهم حدثته عن الزواج ولكن فريد الأطرش لم يعطها إجابة واضحة فغضبت منه ولكنها عادت إلية بعدها، وفي ليلة أخذ الفنانة مديحة إلي ملهي يدعي بالأريزونا وكانت هناك راقصة تدعي سامية جمال، وشاركته في عدد من أفلامه في فرق المجموعة، وكان اعتقاد الراقصة سامية جمال بأنه جاء ليشاهد رقصها وكانت سعيدة بهذه المفاجأة.

الأمر الذي أغضب مديحة غضباً شديداً وقالت له وسط الناس وهي غاضبة لا بد أن تحترم شعوري ووصفة الراقصة سامية بكلمات سيئة للغاية حيث سمعها كل من كان في هذا المكان حتى أن صفعها فريد الأطرش بقوة امام الناس لتنتهي علاقتهما للأبد.