“فنانة الأدب”، ارتدت الحجاب وتزوجت من خارج الوسط الفني.. ما لا تعرفه عن فاطمة التابعي

فاطمة التابعي ، ممثلة من الزمن الجميل، تبلغ الآن من العمر أربعة وستون عاماً، حصلت على بكالوريوس من الفنون المسرحية، كما أنها قدمت العديد من الأعمال الفنية من مسلسلات ومسرحيات وأفلام ناجحة، مثل: (ورد الفلاح – الطاحونة – الحضارة العربية الإسلامية – شارع المواردي – بداية ونهاية – ملكة الفجر – محطة الأنس – سعد اليتيم – ياسين وبهية – الشك – شقة دون سقف، وغيرهم الكثير من الأعمال التي قدمتها خلال مشوارها الفني، عشقت الفن منذ طفولتها لذلك أصرت على الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ظلت من الفنانات التي قدمت أعمالاً فنية ذات هدف ودون إغراء، وأعمالاً محترمة مبتعدة كل البعد عن الابتذال والعرى، وتميزت أيضاً في الوسط الفني بالاحترام والمبادئ والالتزام الكامل، لذلك تم تلقيبها ب (فنانة الأدب).

زوج الفنانة “فاطمة التابعي”:

حيث تزوجت الفنانة القديرة “فاطمة التابعي” من خارج الوسط الفني، ويكون زوجها مهندساً معمارياً، وحدث ذلك بأواخر التسعينيات.

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اعتزال الفنانة “فاطمة التابعي” للفن وارتداءها للحجاب:

حيث قررت الفنانة اعتزال الفن نهائياً، لكي تتفرغ إلى حياتها الشخصية والخاصة بزوجها وعائلتها، ومنذ تلك الوقت واختفت تماماً عن الساحة الفنية والإعلامية، كما أنها بعد قرار اعتزالها قررت أيضاً ارتداء الحجاب.

يُذكر بأن الفنانة برعت في تأدية دورها بمسلسل (ورد الفلاح) ونال تلك المسلسل على إعجاب الكثير مما أدى إلي نجاحه، وكانت تؤدي أعمالها ببراعة واحترام ولكن في النهاية تركت الفن وكل شيء لكي تتفرغ لأسرتها، مما جعلها ظُلمت وهُمشت، ولم تظهر بعد على شاشات التليفزيون.