فنانة مصرية تقدم بلاع ضد مدرب أحد الأندية الرياضية ولاعب سابق في الأهلي.. ” تزوجني عرفي وسرق فلوسي”  

الفنانة المصرية شيما عادل فجرت مفاجأة من العيار الثقيل سوف يكون لها صدى واسع في الوسط الفني والرياضي في مصر خلال الأيام المقبلة، حيث تقدمت الفنانة ببلاغ إلى قسم شرطة العجوزة ضد مدرب عام أحد أندية الدوري المصري ولاعب سابق في نادي الأهلي تتهمه فيه بالاعتداء عليها بالضرب، وسبّها وقذفها، وسرقة متعلقاتها، وإنكاره زواجه منها.

شيما عادل

تفاصيل البلاغ

وتضمن البلاغ الذي حمل الرقم 5721 سنة 2020 إداري العجوزة، حسب ما نقلت “اليوم السابع ” بأن ” محمد عبدالله، المدرب العام في نادي ”الإنتاج الحربي“ ولاعب ”الإسماعيلي“ و“الأهلي“ سابقا، سرق متعلقاتها الشخصية من أوراق ومبالغ مالية من المنزل التي تقيم فيه، وتعدى عليها لفظيًا، وأنكر زواجه العرفي منها، وطالبت باتخاذ اللازم معه قانونًا”.

وأوضح المحامي عبد الرحمن العناني وكيل الفنانة شيما أن أفعال ( التعرض بالسّب أو القذف أو المضايقة، باستعمال أجهزة الاتصالات سواء كان ذلك بواسطة التليفون أو جهاز الحاسب الآلي، أو البريد الالكتروني، أو الرسائل الإلكترونية، أو الإنترنت، أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى)، تشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات بموجب نص المواد 166 مكرر و306 و308 مكرر من قانون العقوبات والمواد 70 و76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

وأضاف العناني أن عقوبة هذه الجرائم هي الحبس تصل لـ3 سنوات والغرامة بما لا يقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، ويمكن إثبات جريمة السب عن طريق النت عبر تقنية الـ “سكرين شوت”، وتصل عقوبتها للحبس 3 سنوات، والغرامة 200 ألف جنيه، وأما عقوبة التشهير من أجل منفعة مادية أو جنسية، فهي السجن وتصل لـ 5 سنوات.

وبناء على البلاغ أرسلت النيابة العامة استدعاء للمتهم لسماع أقواله بما نسب إليه ومواجهته بمقدمة البلاغ.

ويجدر الذكر أن الفنانة شيما عادل شاركت في عدد من الأعمال الفنية مع عدد من النجوم المشهورين حيث شاركت في :