فيديو حنين حسام .. القشة التي قصمت ظهر البعير.. تهم صادمة واستمرار الحبس

حنين حسام نجمة وناشطة تطبيقي “تيك توك” و ” لايكي”، التي شغلت الرأي العام في الشارع المصري والعالم العربي خلال اليومين الماضيين، حيث لديها عدد كبير من المقاطع المصورة على تيك توك ولها متابعين كثيرون، ولكن الفيديو الأخير ، كان القشة التي قصمت ظهر البعير، حيث بعد نشره وما تضمنه ، دفع المحامين لتقديم بلاغات ضدها، وتم توقيفها من النيابة العامة بعدد من التهم من بينها “الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري”.

حنين حسام

تهم صادمة

وشملت لائحة النيابة العامة عدد من التهم التي تم توجيهها للشابة الجامعية ، والتي كانت صادمة وهي:

إنشا وإدارة واستخدام مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة “الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري”.

ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر ، من خلال التعامل في أشخاص طبيعيين، هن فتيات تم استخدامهن في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري للحصول من ورائهن على منافع مادية .

بيان النيابة العامة

وكانت النيابة العامة بعد انتهاء تحقيقاتها مع المتهمة حنين، أصدرت بيانًا أشارت فيه إلى أن المتهمة “استغلت حالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهن للمال، والوعد بإعطائهن مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية منظّمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين”.

وأكد البيان أنه “رصِدَت إحدى الظواهر الجديدة التي استغلت الظروف العامة الراهنة التي أحدثتها جائحة فيروس كورونا، واستحدثت طرقًا جديدة للتسلل إلى المجتمع المصري إضرارًا به، والتغرير بالشباب فتيان وفتيات قُصَّر وبالغين”.

وأضاف البيان : أن “وحدة الرصد بمكتب النائب العام كانت قد رصدت تفاعلًا واسعًا من مشاركي مواقع التواصل الاجتماعي، وورد إلى حسابها الرسمي بموقع “فيس بوك” مطالبات عِدة بالتحقيق مع المتهمة المذكورة لنشرها مقطعا مُصوَّرا أذاعته عبر حساب لها بتطبيقٍ للتواصل الاجتماعي، دعت خلاله الفتيات للمشاركة في مجموعة إلكترونية أسمتها “الوكالة” أسستها عبر التطبيق المذكور، لتذيع الفتيات فيها بثًا مباشرًا لهن متاحًا للكافة مشاهدته، والتعارف والتحدث إلى متابعيه مقابل حصولهنَّ على أجور بالدولار الأمريكي”.

وتابعت النيابة العامة في بيانها : “وأكدت التحريات والمتابعة ، إحداث المقطع موضوع التحري صدمة عنيفة للمجتمع المصري، لِـمَا احتواه من دعوة مباشرة من المتهمة للفتيات بارتكاب أعمال مخالفة للآداب العامة وقيم ومبادئ المجتمع المصري، ومحاولتها التحايل على ذلك بادعائها عبر المقطع بشرعية ما تقوم به، وتحريض الفتيات على ما دعت إليه لتحقيق أعلى نسب ممكنة لمتابعة ما يَعرِضنَه عبر التطبيق المذكور سعياً وراء الربح”.

وبيّنت النيابة العامة : أن “هذه المتابعات تُفضِي إلى أحاديث غير سويَّة بين الفتيات والرجال وعقد وترتيب لقاءات جنسية مؤثمة بينهم في غرف مغلقة للتحاور تنتهي إلى تحريض على الفسق، وأن الفتيات يُدْفَعنَ إلى إثارة الرجال بأفعال منافية للآداب سعياً وراء رفع نسبة متابعي البث إلى حد معين اشترطته الشركة المالكة عليهنَّ لحصولهنَّ على المقابل المادي الذي وُعِدنَ به”.

إنكار المتهمة واعترافات

ومن جهتها انكرت المتهمة حنين حسام ما نُسب إليها من تهم وجاء في أقوالها أثناء التحقيق معها من النيابة العامة انه كانت تعاقدت من نحو عامين مع شركة صينية وهي المالكة لتطبيق للتواصل الاجتماعي، يتم من خلاله نشر مقاطع مصورة قصيرة فيما بين المشاركين بالتطبيق ، وقامت بالتواصل إلكترونيًا مع مديرة الشركة والتي بدورها ضمتها إلى مجموعة عبر أحد تطبيقات التواصل.

وثم قامت مديرة الشركة الصينية بإرسال عقد إلكتروني بينها وبين الشركة على ان تقوم المتهمة بتصوير نحوعشرين مقطع مصور لنفسها شهريًا وهي تقوم بأداء بعض الأغاني ونشرها عبر التطبيق ، وبالمقابل تحصل على مبلغ نحو أربعمائة دولار شهريًا بتحويلات بنكية، والأجر قابل للزيادة مع زيادة متابعيها عبر التطبيق.

وأضافت المتهمة في أقوالها امام النيابة العامة: أنه “ربطتها علاقة ببعض القائمين على إدارة الشركة المالكة للتطبيق المتعاقدة معه – من بينهم مصريون وصينيون – حيث اضطلع أحدهم وهو مصري الجنسية بحمايتها إلكترونيًا من المضايقات أو محاولات حذف أو حجب مقاطعها المصورة المنشورة، كما ربطتها علاقة بآخريْن مصرييْن مسؤوليْن عن البث المباشر للتطبيق بالشرق الأوسط”.

ولجهة تأسيسها أو امتلاكها لما أسمته بـ “الوكالة” في المقطع المصور، نفت حنين ما أعلنته بشكل صريح، ودفعت ذلك عنها بقولها عدم تحريرها سجلًا تجاريًا أو ضريبيًا لهذه الوكالة، وإنما قالت ذلك على سبيل الدعاية وتنفيذًا لما تم تكليفها به من الشركة لاستغلال متابعيها من الفتيات لكثرتهنَّ، وعقب نشر المقطع تلقت من الشركة ثناءً، ووعدوها بمبلغ نحو ثلاثة آلاف جنيه تحول إلى حسابها البنكي.

مواجهة وإنكار

ولدى مواجهتها بأحد المقاطع نشرته عبر أحد حساباتها ، تضمن محادثة جنسية بين رجل وفتاة، أقرت المتهمة بنشره ولكنها ادعت أنه كان يخلو من المحادثة الجنسية المشار إليها، وأن أحدًا أضافه إليه عقب نشره، في حين النيابة العامة لدى مطالعتها للمقطع تبين إعلان حنين اعتذارها للمشاهدين والمستمعين عن المحتوى الإباحي الذي سيتضمنه المقطع.

تجديد الحبس 15 يومًا

وطالبت النيابة العامة استكمالًا للتحقيقات إجراء مزيد من التحريات وعرضت النظر في أمر تجديد الحبس على قاضي المعارضات مساء الخميس، الذي أمر باستمرار حبسها خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات.